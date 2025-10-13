Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức khảo sát biển, đảo gần bờ

(GLO)- Chiều 13-10, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đoàn công tác các địa phương đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo gần bờ năm 2025.

Dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Lê Huy-Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Trần Hồng Quế-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số ban, sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang của các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, TP Đà Nẵng, TP Huế và phóng viên một số cơ quan báo chí.

Đại tá Trần Hồng Quế-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2-thông tin chương trình, nội dung và yêu cầu nhiệm vụ của chuyến công tác khảo sát biển, đảo năm 2025. Ảnh: Minh Trung

Tại hội nghị, Đại tá Trần Hồng Quế-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thông tin cụ thể chương trình, nội dung và yêu cầu nhiệm vụ của chuyến công tác khảo sát biển, đảo năm 2025.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác sẽ hành trình trên tàu KN390 trong 5 ngày (từ ngày 13 đến 17-10-2025), thực hiện các hoạt động trọng tâm: tuyên truyền, kiểm tra, nắm tình hình ngư dân hoạt động trên biển; khảo sát khu vực biển, đảo ven bờ; tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số; thăm, tặng quà ngư dân tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); kết hợp tuyên truyền các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trật tự trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp giữa các địa phương và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, nhằm bảo đảm chuyến công tác đạt hiệu quả, an toàn.

Kết thúc chương trình, đại diện tỉnh Gia Lai đã tặng 20 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ tàu KN390-đơn vị trực tiếp phục vụ hành trình khảo sát; thể hiện tình cảm, sự động viên của địa phương đối với lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.

Đại diện Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tặng quà cho cán bộ chiến sĩ tàu KN390. Ảnh: Minh Trung

Theo kế hoạch hành trình, sáng 14-10, tàu KN390 sẽ rời cảng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đi đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để khảo sát, nắm tình hình, trao đổi thông tin về kinh tế-xã hội, văn hóa và an ninh, quốc phòng.