Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cùng thời gian, các đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tuy Phước Đông được sáp nhập từ 3 xã: Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng. Thời gian qua, hệ thống chính trị xã Tuy Phước Đông phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ nội dung của Chỉ thị số 01. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm, ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển được nâng lên rõ rệt.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được triển khai sâu rộng, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường đoàn kết quân – dân và sự phối hợp hiệp đồng giữa địa phương với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh và xã Tuy Phước Đông tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em mồ côi và cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Năm 2025, các lực lượng đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó bão số 13 và mưa lớn kéo dài gây ngập lụt; tổ chức 10 tổ với 50 cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các điểm xung yếu, cảnh báo, không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm; kịp thời huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, trong đó có lực lượng bộ đội Biên phòng tham gia khắc phục hậu quả bão lũ.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, có 1 tập thể, 179 hộ gia đình, cá nhân, chủ phương tiện tham gia phong trào; 163 chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, không khai thác hải sản trái phép. Việc thực hiện Chỉ thị gắn với “Ngày Biên phòng toàn dân” và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và người dân về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Dịp này, BĐBP tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; đồng thời trao 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) tặng gia đình chính sách, trẻ em mồ côi và các cá nhân điển hình trong phong trào.