Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CÔNG CƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cùng thời gian, các đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026.

glo-tuy-phuoc-dong-1.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tuy Phước Đông được sáp nhập từ 3 xã: Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng. Thời gian qua, hệ thống chính trị xã Tuy Phước Đông phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ nội dung của Chỉ thị số 01. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm, ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển được nâng lên rõ rệt.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được triển khai sâu rộng, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường đoàn kết quân – dân và sự phối hợp hiệp đồng giữa địa phương với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn.

glo-tuy-phuoc-dong-2.jpg
Lãnh đạo BĐBP tỉnh và xã Tuy Phước Đông tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em mồ côi và cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Năm 2025, các lực lượng đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó bão số 13 và mưa lớn kéo dài gây ngập lụt; tổ chức 10 tổ với 50 cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các điểm xung yếu, cảnh báo, không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm; kịp thời huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, trong đó có lực lượng bộ đội Biên phòng tham gia khắc phục hậu quả bão lũ.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, có 1 tập thể, 179 hộ gia đình, cá nhân, chủ phương tiện tham gia phong trào; 163 chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, không khai thác hải sản trái phép. Việc thực hiện Chỉ thị gắn với “Ngày Biên phòng toàn dân” và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và người dân về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Dịp này, BĐBP tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; đồng thời trao 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) tặng gia đình chính sách, trẻ em mồ côi và các cá nhân điển hình trong phong trào.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai quân số kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn các phường trung tâm vào sáng 17-2 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết

Gia Lai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Chuyển động Tết

(GLO)- Dịp Tết, các đơn vị Bộ đội Biên phòng khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai công tác hậu cần, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các điều kiện cần thiết cho bộ đội làm nhiệm vụ. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng quản lý, bảo vệ an ninh biên giới.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ

Chính trị

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, lành mạnh và an toàn.

Rộn ràng Ngày hội Bánh chưng xanh.

Rộn ràng ngày hội Bánh chưng xanh

Chính trị

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 12-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh, Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kết nghĩa.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Đội K52.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Chính trị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

null