Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

(GLO)- Chiều 9-2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh, thành. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị. Điểm cầu ở tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Bình

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự tham gia tích cực, nghiêm túc của các đơn vị, lực lượng; được triển khai thống nhất, có trọng điểm, với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố biên giới, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam.

Qua 5 năm thực hiện, Đề án đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung, đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ và nhân dân. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên giới, quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp hành nghiêm túc. Điều đó thể hiện rõ nét qua tỷ lệ vi phạm pháp luật hằng năm luôn giảm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cấp phát tờ rơi và hướng dẫn ngư dân quét mã QR tra cứu Luật Biên phòng Việt Nam. Ảnh: Thanh Bình

Tại địa bàn Gia Lai, Đề án được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm từng địa bàn và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, công tác khảo sát, nắm tình hình và phân loại đối tượng tuyên truyền được thực hiện sát thực tế, qua đó xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, tập trung vào các quy định về quản lý biên giới, xuất nhập cảnh, xử lý vi phạm hành chính.

Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đổi mới, đa dạng, có chiều sâu với nhiều hoạt động, mô hình, phong trào, cuộc thi. Qua đó không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai phối hợp các đơn vị tuần tra kiểm soát và tuyên truyền pháp luật cho các phương tiện hoạt động trên biển. Ảnh: Thanh Bình

Là đơn vị giữ vai trò nòng cốt, BĐBP Gia Lai thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, đóng góp trong tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện Đề án. Với nhiều thành tích đạt được, BĐBP tỉnh Gia Lai có 1 tập thể và 1 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 1 tập thể và 2 cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen trong thực hiện Đề án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Hiệu quả của Đề án có ý nghĩa chính trị sâu sắc, khẳng định và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.

Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, kiềm chế tội phạm và các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Tình trạng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trái phép, tình trạng di cư tự do và khiếu nại vượt cấp ở nhiều địa phương giảm nhiều so với giai đoạn trước. Ý thức quốc gia - dân tộc, tinh thần chấp hành quy định về bảo vệ biên giới và tố giác tội phạm của người dân được nâng lên.

Hiệu quả Đề án đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Diện mạo khu vực biên giới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, vững mạnh.