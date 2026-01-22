Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Từ định hướng chiến lược của Đảng, thực tiễn vùng biên Gia Lai cho thấy, giữ vững biên cương trước hết và lâu dài phải bắt đầu từ việc củng cố thế trận lòng dân-nền tảng bền vững của ổn định, phát triển và an ninh quốc gia.

Quản lý, bảo vệ “phên giậu” của Tổ quốc không chỉ được xác lập bằng hệ thống đồn, trạm, đường tuần tra, cột mốc, mà cốt lõi là lòng dân yên, dân tin, dân gắn bó với biên giới. Trên tuyến đầu này, các xã vùng biên đang trở thành không gian thực tiễn sinh động, nơi các chủ trương lớn của Đảng từng bước được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống.

Điểm tựa chiến lược nơi tuyến đầu Tổ quốc

Quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh, những năm qua, Trung ương cùng tỉnh Gia Lai đã tập trung huy động, ưu tiên nhiều nguồn lực cho khu vực biên giới.

Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều công trình, dự án thiết yếu đã được triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tiễn từng địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn (xã Ia Pnôn) tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Phương Dung

Hệ thống giao thông nông thôn từng bước được đầu tư, nâng cấp; điện lưới quốc gia được mở rộng; trường học, cơ sở y tế ngày càng khang trang. Những đổi thay ấy không chỉ cải thiện diện mạo vùng biên, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân tiếp cận ngày càng đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, ổn định đời sống, yên tâm bám đất, bám làng.

Khi sinh kế được cải thiện, niềm tin được củng cố, người dân trở thành chủ thể tích cực trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc - một “lực lượng” quan trọng trong thế trận lòng dân.

Một dấu ấn nổi bật vào cuối năm 2025 là việc khởi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Dự án không chỉ mang ý nghĩa đầu tư cho giáo dục, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài trong xây dựng nguồn nhân lực cho vùng biên.

Phát biểu tại lễ khởi công các trường, tổ chức ở xã Ia Nan, ngày 16-11-2025, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú tại khu vực biên giới là chủ trương có ý nghĩa chiến lược, thể hiện rõ tính nhân văn sâu sắc trong đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, đây là giải pháp thiết thực nhằm đào tạo thế hệ trẻ được học tập bài bản, trưởng thành, quay trở về phục vụ quê hương; qua đó từng bước nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH, đồng thời góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Từ những công trình, dự án cụ thể, niềm tin của người dân vùng biên tiếp tục được bồi đắp. “Thế trận lòng dân” vì thế không phải là khái niệm trừu tượng, mà hiện hữu qua từng con đường được mở, từng ngôi trường được xây, từng chính sách an sinh đi vào cuộc sống.

Quân - dân đồng lòng, bồi đắp thế trận lòng dân từ cơ sở

Trong dòng chảy chung ấy, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Lốp tuyên truyền, vận động người dân làng Ring (xã Ia Mơ). Ảnh: Phương Dung

Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - khẳng định: Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia. Đây chính là nền tảng của thế trận lòng dân và nền biên phòng toàn dân.

Trên tinh thần đó, lực lượng biên phòng luôn dựa vào dân để nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện từng địa bàn; đồng thời tham gia hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới.

Thực tiễn cho thấy, khi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, biên giới sẽ ổn định hơn, tạo điều kiện để lực lượng biên phòng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì thế, sự gắn bó quân - dân vừa là kết quả, vừa là điều kiện để củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Bên cạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang, thế trận lòng dân ở vùng biên Gia Lai còn được bồi đắp bền bỉ từ sự đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Họ chính là những “cột mốc sống”, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con đến cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng.

Nhiều năm qua, ông Siu Deo - Già làng Mook Đen 2 (xã Ia Dom), luôn là chỗ dựa tin cậy trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không vượt biên trái phép, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo già Deo, trách nhiệm của người có uy tín trước hết là giữ cho lòng dân yên. Vì vậy, ông thường xuyên nắm bắt tâm tư của bà con, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng.

Sự gần dân, hiểu dân và nói đúng điều dân tin đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chính từ những hạt nhân ấy, thế trận lòng dân nơi biên giới được xây dựng vững chắc từ cơ sở, tạo nền tảng cho ổn định lâu dài.

Củng cố thế trận lòng dân cho phát triển bền vững

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, khu vực biên giới đất liền của Gia Lai vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Thực tiễn ấy đặt ra yêu cầu tiếp tục có những chủ trương, giải pháp đồng bộ, căn cơ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những kỳ vọng từ cơ sở ngày càng rõ nét.

Sau Đại hội, toàn lực lượng sẽ nghiêm túc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác sát với thực tiễn địa bàn, tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn và cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc”. Đại tá ĐOÀN NGỌC BÁU-Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh

Ông Siu Nganh - Trưởng làng Khôn (xã Ia Mơ), ngôi làng được công nhận cuối năm 2023, nằm xa trung tâm xã, với tỷ lệ hộ nghèo còn trên 12% - chia sẻ: Điều bà con mong mỏi nhất hiện nay là hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Khi đường sá thuận lợi, việc đi lại, giao thương sẽ thông suốt, khoảng cách phát triển từng bước được thu hẹp, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, giúp người dân yên tâm gắn bó lâu dài với vùng biên.

Ở góc độ cấp ủy cơ sở, ông Ngô Hữu Phước - Bí thư Đảng ủy xã Ia Nan, kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục hoạch định những chủ trương, định hướng chiến lược toàn diện, sát thực tiễn vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông, các nguồn lực cần được ưu tiên cho đầu tư hạ tầng thiết yếu, giáo dục, y tế, xây dựng sinh kế bền vững; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Khi đời sống nhân dân được nâng lên, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng bền chặt, đó chính là nền tảng vững chắc của thế trận lòng dân nơi biên cương.

Cùng chung niềm tin ấy, Chính ủy BĐBP tỉnh Đoàn Ngọc Báu bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, đưa ra những quyết sách chiến lược đối với tương lai đất nước. Đối với lực lượng biên phòng, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để lực lượng phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ định hướng chiến lược của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và niềm tin bền chặt của nhân dân, thế trận lòng dân nơi biên cương Gia Lai sẽ tiếp tục được củng cố, trở thành “phên giậu” vững chắc, bảo đảm ổn định lâu dài và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.