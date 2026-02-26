Quân đoàn 34 triển khai kế hoạch tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng của Quân đoàn 34 đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu chí của hội thi và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị.

Kế hoạch nhấn mạnh việc phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn đơn vị.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: T.D

Đối với Trung đoàn Bộ binh 66 (Sư đoàn 10), Quân đoàn 34 yêu cầu tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ; huy động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia chỉnh trang doanh trại, củng cố hệ thống pa nô, bảng biểu, khu tăng gia sản xuất, vườn hoa, cây cảnh; bảo đảm cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, Trung đoàn Bộ binh 66 cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống sổ sách, biển bảng chính quy; duy trì nghiêm nền nếp chế độ ngày, tuần; chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội.

Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.D

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Cương nhấn mạnh: Việc tham gia hội thi không chỉ hướng tới mục tiêu đạt kết quả cao mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, quản lý doanh trại, cảnh quan môi trường, quản lý kỷ luật và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị.

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 cũng yêu cầu các cơ quan thuộc Quân đoàn, chỉ huy Sư đoàn 10 và Trung đoàn Bộ binh 66 chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung kế hoạch; phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại hội thi, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.