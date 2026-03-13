Kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi doanh trại chính quy tại Trung đoàn 66

(GLO)- Ngày 12-3, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10).

Theo đó, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống doanh trại, cảnh quan môi trường, khu tăng gia sản xuất, khuôn viên Trung đoàn 66; công tác sắp xếp nội vụ vệ sinh, xây dựng chính quy cũng như việc duy trì nền nếp quản lý doanh trại của đơn vị.

﻿Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi tại Trung đoàn 66. Ảnh: Quang Thắng

Đoàn cũng đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 66 báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tham gia hội thi; những thuận lợi, khó khăn và các nội dung đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện.

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Lê Văn Cương đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 trong tổ chức chỉnh trang doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; duy trì tốt nền nếp chính quy, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 xây dựng khuôn viên đơn vị. Ảnh: Quang Thắng

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 yêu cầu Trung đoàn 66 tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu; duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường; củng cố hệ thống bảng, biển, pa nô tuyên truyền; bảo đảm doanh trại chính quy, thống nhất, sẵn sàng tham gia hội thi đạt kết quả cao.