Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi doanh trại chính quy tại Trung đoàn 66

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-3, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10).

Theo đó, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống doanh trại, cảnh quan môi trường, khu tăng gia sản xuất, khuôn viên Trung đoàn 66; công tác sắp xếp nội vụ vệ sinh, xây dựng chính quy cũng như việc duy trì nền nếp quản lý doanh trại của đơn vị.

1-doan-cong-tac-cua-bo-tu-lenh-quan-doan-34-tra-cong-tac-chuan-bi-hoi-thi-doanh-trai-chinh-quy-tai-trung-doan-66.jpg
﻿Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi tại Trung đoàn 66. Ảnh: Quang Thắng

Đoàn cũng đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 66 báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tham gia hội thi; những thuận lợi, khó khăn và các nội dung đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện.

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Lê Văn Cương đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 trong tổ chức chỉnh trang doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; duy trì tốt nền nếp chính quy, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 xây dựng khuôn viên đơn vị. Ảnh: Quang Thắng

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 yêu cầu Trung đoàn 66 tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu; duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường; củng cố hệ thống bảng, biển, pa nô tuyên truyền; bảo đảm doanh trại chính quy, thống nhất, sẵn sàng tham gia hội thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

Chính trị

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Chính trị

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

null