Quân đoàn 34 gặp mặt báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 với các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: N.S

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Hoàng Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; nhà báo Huỳnh Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; đại diện Hội Nhà báo tỉnh cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quân đoàn 34 được thành lập năm 2025 trên cơ sở sáp nhập Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, đơn vị đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, công tác dân vận và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị trong thời gian tới. Ảnh: N.S

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Quân đoàn 34 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng; sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền.

Năm 2025, hàng nghìn tin, bài phản ánh hoạt động trên các mặt công tác của Quân đoàn được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền phong phú, bám sát thực tiễn, kịp thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhà báo Huỳnh Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.S

Các cơ quan báo chí cũng phối hợp tuyên truyền hiệu quả các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, trong “Chiến dịch Quang Trung”, Quân đoàn đã thần tốc xây dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Đắk Lắk và Gia Lai, tạo dấu ấn sâu đậm về tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền trong năm 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung trọng tâm trong công tác thông tin thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ phóng viên, nhà báo. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm phối hợp tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Quân đoàn 34, góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và lan tỏa hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 trao bằng khen cho các phóng viên, nhà báo. Ảnh: N.S

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng bằng khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2025. Trong đó có tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng 4 cán bộ, phóng viên của đơn vị.