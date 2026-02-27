Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Quân đoàn 34 gặp mặt báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Chiều 27-2, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chủ trì buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 với các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: N.S

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Hoàng Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; nhà báo Huỳnh Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; đại diện Hội Nhà báo tỉnh cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quân đoàn 34 được thành lập năm 2025 trên cơ sở sáp nhập Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, đơn vị đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, công tác dân vận và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị trong thời gian tới. Ảnh: N.S

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Quân đoàn 34 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng; sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền.

Năm 2025, hàng nghìn tin, bài phản ánh hoạt động trên các mặt công tác của Quân đoàn được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền phong phú, bám sát thực tiễn, kịp thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhà báo Huỳnh Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.S

Các cơ quan báo chí cũng phối hợp tuyên truyền hiệu quả các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, trong “Chiến dịch Quang Trung”, Quân đoàn đã thần tốc xây dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Đắk Lắk và Gia Lai, tạo dấu ấn sâu đậm về tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền trong năm 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung trọng tâm trong công tác thông tin thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ phóng viên, nhà báo. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm phối hợp tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Quân đoàn 34, góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và lan tỏa hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 trao bằng khen cho các phóng viên, nhà báo. Ảnh: N.S

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng bằng khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2025. Trong đó có tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng 4 cán bộ, phóng viên của đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại phường Pleiku và Diên Hồng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân giám sát công tác bầu cử tại phường Pleiku và Diên Hồng

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 27-2, đoàn công tác do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Pleiku và Diên Hồng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Chính trị

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của nhân dân. Lấy dân làm gốc là chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng; sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả nhất đối với mọi quyết sách của Đảng.

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 25-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để vận động bầu cử.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 79 và 80

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 79 và 80

Chính trị

(GLO)- Sáng 25-2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Chính trị

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày mai (25-2), Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Theo tiếng gọi Bộ đội Cụ Hồ

Theo tiếng gọi Bộ đội Cụ Hồ

Chính trị

(GLO)- Ước mơ khoác áo Bộ đội Cụ Hồ từ thuở ấu thơ đã dẫn lối đại úy Đinh Trung Khiếu - người con dân tộc Bana - qua những năm tháng rèn luyện bền bỉ, hun đúc bản lĩnh và khát vọng cống hiến của người cán bộ chính trị.

