Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

(GLO)- Sáng 9-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quy chế số 23).

Tham dự hội nghị về phía các cơ quan, đơn vị Trung ương và đơn vị Quân đội có đồng chí Bùi Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34; Đại tá Thái Bá Mão - Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15.

Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Mai Việt Trung - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Huỳnh Quốc Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang cùng lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn.

Theo báo cáo, qua 5 năm triển khai thực hiện Quy chế số 23 về công tác dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, Gia Lai đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai quán triệt Quy chế số 23 đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Quy chế sát với đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác dân vận.

Theo đó, các cấp chính quyền đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận để thực hiện; phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác vận động quần chúng; công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy vai trò trong giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh; giám sát, phản biện xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trình bày tham luận về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được trong 5 năm thực hiện Quy chế số 23.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện Quy chế số 23 đã đề ra trong báo cáo.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận đặt ra trong thời gian tới ngày càng cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh xác định Quy chế số 23 là văn bản quan trọng cần được đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động thiết thực gắn với triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

Trong đó, cần dựa vào 3 nguyên tắc cốt lõi trong công tác dân vận làm cơ sở thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả gồm: bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Đồng chí Rah Lan Chung cũng đề nghị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan trong thực hiện công tác dân vận; đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và trong thực hiện các chủ trương, chính sách, các đề án, chương trình và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá trong tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung, phương thức, cách làm phù hợp thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm tạo sự lan tỏa; góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.