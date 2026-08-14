Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông đối thoại với hội viên phụ nữ

Phường Hoài Nhơn Đông hiện có trên 12.800 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó, hội viên Hội LHPN gần 8.000 người. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường quan tâm triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm và chăm lo an sinh xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Đông chủ trì chương trình đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Giai đoạn 2025-2026, có 178 chị thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được đào tạo nghề; trên 200 trường hợp được vay vốn giải quyết việc làm, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2026, phường dự kiến đào tạo nghề cho 74 học viên, giới thiệu việc làm cho 25-30 lao động, đồng thời hỗ trợ mô hình liên kết nuôi bò thịt vỗ béo quy mô 20 con cho các hộ khó khăn. Toàn phường hiện có 110 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách hỗ trợ; trong 2 năm qua đã trao 106 suất quà với tổng trị giá trên 33 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 200 phụ nữ được khám, tư vấn sức khỏe…

Tại buổi đối thoại, các hội viên phụ nữ đã thẳng thắn trao đổi, kiến nghị nhiều nội dung thiết thực như: hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; chăm lo phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ yếu thế; xây dựng sân chơi, thiết chế văn hóa cho phụ nữ và trẻ em; bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền được lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường và các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp; những nội dung cần xác minh, làm rõ được tiếp nhận, giao cơ quan chức năng tham mưu giải quyết.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Đông ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề được phản ánh, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, an sinh xã hội và quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ.