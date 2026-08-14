Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông đối thoại với hội viên phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ÁNH NGUYỆT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-8, đồng chí Phạm Văn Chung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Đông chủ trì chương trình đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Phường Hoài Nhơn Đông hiện có trên 12.800 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó, hội viên Hội LHPN gần 8.000 người. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường quan tâm triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm và chăm lo an sinh xã hội.

glo-doi-thoai.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Đông chủ trì chương trình đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Giai đoạn 2025-2026, có 178 chị thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được đào tạo nghề; trên 200 trường hợp được vay vốn giải quyết việc làm, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2026, phường dự kiến đào tạo nghề cho 74 học viên, giới thiệu việc làm cho 25-30 lao động, đồng thời hỗ trợ mô hình liên kết nuôi bò thịt vỗ béo quy mô 20 con cho các hộ khó khăn. Toàn phường hiện có 110 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách hỗ trợ; trong 2 năm qua đã trao 106 suất quà với tổng trị giá trên 33 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 200 phụ nữ được khám, tư vấn sức khỏe…

Tại buổi đối thoại, các hội viên phụ nữ đã thẳng thắn trao đổi, kiến nghị nhiều nội dung thiết thực như: hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; chăm lo phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ yếu thế; xây dựng sân chơi, thiết chế văn hóa cho phụ nữ và trẻ em; bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền được lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường và các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp; những nội dung cần xác minh, làm rõ được tiếp nhận, giao cơ quan chức năng tham mưu giải quyết.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Đông ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề được phản ánh, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, an sinh xã hội và quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã, phường trên địa bàn, với hơn 6.300 đại biểu tham dự.

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 11-8, đoàn công tác do Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54 (thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5) đóng tại Gia Lai.

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

Chính trị

(GLO)- Chiều 11-8, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận và phát hiện, ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập ném bom, bắn đạn thật

Thượng tướng Phạm Trường Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập bắn đạn thật tại Trung đoàn 925

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-8, tại Trung đoàn 925, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kiểm tra, động viên các lực lượng chuẩn bị diễn tập bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức tại trường bắn TB2.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ 2 xã Đề Gi và Hòa Hội

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ 2 xã Đề Gi và Hòa Hội

Nhân sự

(GLO)- Sáng 10-8, tại Đảng ủy xã Đề Gi, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Uar.

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Uar

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 8-8, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại buôn Ia Jip, xã Uar. Trước đó, ngày 5-8, tại khu vực này, lực lượng chức năng cũng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

null