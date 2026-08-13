Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

(GLO) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường trên địa bàn tỉnh từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quy hoạch cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm lựa chọn nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Tạo nguồn từ cơ sở

Chiều 10-8, tại Đảng ủy phường Hội Phú, hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diễn ra nghiêm túc, dân chủ. Thường trực Đảng ủy phường đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nguyên tắc quy hoạch; đồng thời chủ trì thảo luận, trao đổi, phát hiện, giới thiệu nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu nghiên cứu, thảo luận đối với từng trường hợp trước khi bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đảng ủy phường Hội Phú tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý. Ảnh: ĐVCC

“Trên cơ sở nội dung thảo luận, hội nghị tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu kín, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc và yêu cầu trong công tác cán bộ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu lựa chọn cán bộ xứng đáng nhất”, đồng chí Võ Phúc Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội Phú, cho biết.

Tại xã Bình Khê, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý cũng được triển khai đồng bộ. Chiều 11-8, Đảng ủy xã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và quy hoạch nhiệm kỳ 2030 - 2035, 2031 - 2036. Quy trình được thực hiện qua 4 bước: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã, hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy. Các đại biểu nghiên cứu hồ sơ, thảo luận, đánh giá từng nhân sự trước khi giới thiệu quy hoạch.

Đảng ủy xã Bình Khê tổ chức hội nghị quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý cấp xã. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, Đảng ủy xã Bình Khê quy hoạch 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; quy hoạch 24 đồng chí vào các chức danh lãnh đạo của xã.

Đồng chí Trần Minh Tuấn, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bình Khê cho hay, đối với các chức danh thuộc diện xã quản lý, Ban Xây dựng Đảng rà soát, tham mưu danh sách quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chức danh lãnh đạo chủ chốt đầu nhiệm kỳ đều thực hiện đầy đủ quy trình 4 bước, lấy phiếu theo quy định trước khi hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt. Đối với chức danh thuộc diện tỉnh quản lý, xã cũng thực hiện các bước giới thiệu theo quy định để cấp trên xem xét, phê duyệt.

Theo đồng chí Trần Thị Kim Dung, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường An Bình, quy hoạch đầu nhiệm kỳ có yêu cầu, quy trình khác với quy hoạch giữa nhiệm kỳ nên công tác chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ. Ban chủ động tham mưu, chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ để công tác quy hoạch bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy.

Khâu “then chốt của then chốt”

Sau sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, yêu cầu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cũng cao hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là về bản lĩnh, năng lực và tư duy đổi mới.

Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 30-7-2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ phải coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý và liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó, phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu 3 độ tuổi; chú trọng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ KHCN phù hợp từng địa bàn, lĩnh vực.

Theo đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn chức danh đang đảm nhiệm; thực hiện nghiêm phương châm quy hoạch “động” và “mở”. Mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ; mỗi cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng cấp và không thực hiện quy hoạch đồng thời với đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quán triệt yêu cầu này, từ đầu tháng 8-2026, các đảng ủy xã, phường tập trung triển khai công tác quy hoạch, lựa chọn nguồn cán bộ đủ điều kiện, từng bước xây dựng nguồn nhân sự có chiều sâu, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Theo tiến độ, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã phải hoàn thành công tác quy hoạch trước ngày 12-8-2026; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trước ngày 15-8-2026. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.