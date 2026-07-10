Gỡ “nút thắt” tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai: Từ đối thoại đến đồng thuận

(GLO)- Sau cuộc đối thoại do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì, việc giải quyết những vướng mắc kéo dài nhiều năm tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán, mở ra hy vọng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp

Việc kiến nghị của các hộ nhận khoán tại Chi nhánh Chư Sê thuộc Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai phát sinh từ năm 2019 và kéo dài nhiều năm. Cuộc đối thoại do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì diễn ra vào ngày 27-5 đã tạo bước chuyển quan trọng trong quá trình tháo gỡ vướng mắc.

Tại cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng và doanh nghiệp xây dựng phương án giao khoán bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; đồng thời triển khai ngay việc giao khoán để sớm đưa diện tích đất vào sản xuất, tránh lãng phí nguồn lực.

Các hộ dân ký hợp đồng nhận khoán với Công ty cổ phần cà phê Gia Lai để tiếp tục canh tác. Ảnh: Trúc Phùng

Sau cuộc đối thoại nói trên, việc ký lại hợp đồng nhận khoán đã có chuyển biến tích cực. Đến chiều 9-7, 167/295 hộ đã ký hợp đồng nhận khoán.

Đối với 128 hộ còn lại, doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tiếp tục tuyên truyền, đối thoại, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và sớm hoàn tất việc ký kết.

Theo ông Nguyễn Văn Quản - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai, phương án giao khoán được xây dựng trên cơ sở rà soát của các sở, ban ngành và tiếp thu ý kiến của người dân sau buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh.

Qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn, phương án này bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người nhận khoán; trong đó, mức khoán thấp hơn so với mặt bằng chung nhằm hỗ trợ các hộ sớm ổn định đời sống, yên tâm sản xuất.

Điểm mới của phương án là giảm 50% sản lượng khoán trong 2-3 năm đầu khi vườn cây bước vào kinh doanh (tùy từng trường hợp được hưởng); kéo dài thời gian giao khoán lên 15 năm cùng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như: tiền vận chuyển sản phẩm khoán, cấp hộ lao động, chi hỗ trợ dịp lễ, Tết và tạo điều kiện cho người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

“Những chính sách này thể hiện tinh thần cầu thị của doanh nghiệp trong việc khắc phục những tồn tại phát sinh từ quá trình cổ phần hóa trước đây, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nhận khoán, hướng tới sự hợp tác ổn định, lâu dài” - ông Quản nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, việc giải quyết các vướng mắc tồn tại không chỉ dừng ở việc ký lại hợp đồng khoán mà còn từng bước khôi phục niềm tin giữa doanh nghiệp và người dân sau những tồn tại kéo dài trong quá trình cổ phần hóa.

Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân và chỉ đạo điều chỉnh phương án giao khoán theo hướng hài hòa lợi ích đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần giúp nhiều hộ nhận khoán đồng thuận ký lại hợp đồng, tiếp tục gắn bó với phương án sản xuất của doanh nghiệp.

Sau khi các kiến nghị được xem xét, giải quyết và phương án giao khoán được điều chỉnh, các hộ dân đã chủ động đến làm việc với Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai và ký lại hợp đồng giao khoán. Ảnh: T.P

Trước đây, ông Đỗ Văn Lợi (làng Queng Mép) và ông Phạm Xuân Tùng (thôn Phú Cường) là những hộ nhiều lần kiến nghị về quyền lợi của người nhận khoán. Sau khi các kiến nghị được xem xét, giải quyết và phương án giao khoán được điều chỉnh, cả hai đã chủ động ký lại hợp đồng. Sự đồng thuận này cho thấy hiệu quả của quá trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp và người dân.

Là một trong những hộ sớm ký hợp đồng nhận khoán trên diện tích 0,9 ha, ông Lợi cho biết: Sau khi các kiến nghị được lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết, doanh nghiệp đã điều chỉnh phương án giao khoán theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người nhận khoán.

“Việc giảm sản lượng khoán trong thời gian đầu, kéo dài thời hạn hợp đồng và bảo đảm người dân được hưởng toàn bộ sản lượng vượt khoán giúp bà con yên tâm đầu tư sản xuất. Tôi mong các hộ còn lại sớm ký hợp đồng để cùng ổn định sản xuất, phát triển vườn cây” - ông Lợi chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Tùng cho rằng: Sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng vai trò đồng hành của chính quyền địa phương đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc kéo dài giữa doanh nghiệp và người dân. Ông Tùng cũng mong doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hệ thống tưới, sửa chữa các tuyến đường nội đồng nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động sản xuất.

Quyết tâm xử lý dứt điểm vụ việc

Đại diện hộ nhận khoán với Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nêu kiến nghị tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vào chiều 27-5. Ảnh: Phương Dung

Theo Thông báo số 518/TB-UBND ngày 24-6-2026 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp Tổ công tác liên ngành phối hợp với Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai giải quyết các kiến nghị của các hộ dân nhận khoán tại Chi nhánh Chư Sê, song song với việc đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng nhận khoán, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài hoặc hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu khi số hộ ký hợp đồng còn thấp; vẫn còn một số hộ chưa hợp tác. Đáng chú ý, còn có một số đối tượng tiếp tục tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân không ký hợp đồng mới. Một số cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Để sớm ổn định tình hình, UBND tỉnh yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Chư Sê huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân; rà soát, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, cho thuê, sang nhượng đất trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên diện tích do Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai quản lý.

Đồng thời, giao Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh, xử lý các trường hợp có hành vi kích động, lôi kéo, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai kế hoạch sản xuất và tái canh cà phê theo đúng quy định.

Trao đổi với P.V, Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê Lý Anh Sang cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của các hộ nhận khoán; phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách địa bàn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động.

Đối với các hộ chưa ký lại hợp đồng, Đảng ủy xã chỉ đạo thành lập 2 tổ công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp đến từng hộ dân để đối thoại, giải thích, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương của tỉnh. Xã Chư Sê phấn đấu hoàn thành việc ký hợp đồng với các hộ còn lại trước ngày 15-7.