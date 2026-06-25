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Vận động 293 hộ ký hợp đồng nhận khoán với Công ty CP cà phê Gia Lai

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn về việc giải quyết kiến nghị của các hộ nhận khoán tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, doanh nghiệp đang phối hợp với tổ công tác của tỉnh và chính quyền địa phương ký kết hợp đồng giao khoán với các hộ dân.

Theo đó, có 293 trường hợp thuộc diện phải ký kết hợp đồng giao khoán. Tính đến chiều 24-6, đã có 60 trường hợp ký hợp đồng nhận khoán với Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

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Các hộ dân ký hợp đồng nhận khoán với Công ty cổ phần cà phê Gia Lai để tiếp tục canh tác, ổn định cuộc sống. Ảnh: T.P

Công ty tiếp tục bố trí cán bộ hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giao nhận khoán từ ngày 24 đến hết ngày 30-6-2026, kể cả thứ bảy và chủ nhật.

Theo Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, phương án khoán được xây dựng trên cơ sở đánh giá của các sở, ban, ngành, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân; trong đó mức khoán được đưa ra thấp hơn so với mặt bằng chung nhằm hỗ trợ các hộ nhận khoán sớm ổn định đời sống, yên tâm sản xuất.

Cùng với đó, UBND xã Chư Sê cũng đề nghị các hộ nhận khoán chấp hành quy định pháp luật, phối hợp cung cấp thông tin, đề xuất mức bồi thường, hỗ trợ hợp lý để cùng tổ công tác của tỉnh và doanh nghiệp giải quyết dứt điểm các vướng mắc.

Đối với các hộ tiếp tục canh tác, yêu cầu thực hiện ký hợp đồng giao khoán đúng quy định; trường hợp không tiếp tục nhận khoán phải bàn giao lại đất cho Công ty quản lý, bố trí giao khoán cho các hộ khác.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu hệ thống chính trị các thôn, làng liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định, phối hợp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành việc ký kết hợp đồng trong tháng 6-2026.

Sau thời hạn trên, ngành chức năng sẽ xem xét, xử lý các trường hợp sử dụng đất trái quy định.

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