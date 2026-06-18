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Gia Lai: Tập huấn giảng viên nguồn về sản xuất cà phê bền vững

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Trong 3 ngày (từ 15 đến 17-6), tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Quản lý dự án SAFE - Việt Nam tổ chức tập huấn đào tạo giảng viên nguồn về sản xuất cà phê bền vững và tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Hội Nông dân tỉnh cùng 30 chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường đang sản xuất ngành hàng cà phê.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: N.D

Mục tiêu của lớp tập huấn là nâng cao nhận thức cho nông dân về quy định EUDR; tăng cường hiểu biết về sử dụng đất sản xuất cà phê, những rủi ro liên quan đến quyền sử dụng đất không rõ ràng, đất tranh chấp.

Cùng với đó là đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định EUDR như truy xuất nguồn gốc, tính hợp pháp và giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng cà phê; thực hành sản xuất cà phê bền vững, quản lý sức khỏe đất, giống canh tác cà phê Robusta.

Đồng thời, thúc đẩy an toàn sức khỏe, nâng cao năng lực đào tạo giảng viên nguồn tại cơ sở để trở thành những hạt nhân tuyên truyền, hướng dẫn nông dân trên địa bàn sản xuất cà phê theo các tiêu chuẩn xuất khẩu…

Theo kế hoạch, từ nay đến đầu tháng 7-2026, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 4 lớp tập huấn về sản xuất cà phê bền vững và tuân thủ quy định EUDR cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tại các xã phía Tây tỉnh, các hợp tác xã, cơ sở thu mua chế biến, kinh doanh cà phê, hộ dân liên kết sản xuất cà phê với doanh nghiệp, công chức phụ trách khuyến nông cộng đồng tại các xã, phường…

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