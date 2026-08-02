Hỗ trợ gần 6.000 cây cà phê giống cho người dân xã Ia Krái

(GLO)- UBND xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát tổ chức chương trình hỗ trợ cây cà phê giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát đã hỗ trợ gần 6.000 cây cà phê giống xanh lùn cho 27 hộ dân làng De Lung để trồng cải tạo vườn tạp, nhằm giúp các hộ còn khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế. Tổng giá trị cây giống là 35 triệu đồng.

Gần 6.000 cây cà phê giống xanh lùn đã được trao cho 27 hộ dân làng De Lung để trồng cải tạo vườn tạp. Ảnh: Khánh Phong

Tại chương trình, cán bộ kỹ thuật Công ty Sơn Huyền Phát đã hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê theo quy trình 4C: giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; không sử dụng thuốc diệt cỏ; đảm bảo vệ sinh môi trường; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; tạo mối liên kết giữa người sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.