Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Chi đoàn Công an xã Hra tặng 5.000 cây giống cà phê cho người dân làng K’Dung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-4, Chi đoàn Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) trao tặng công trình thanh niên “Vườn ươm khởi nghiệp” cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng K’Dung.

Chi đoàn Công an xã Hra trao bảng tượng trưng công trình thanh niên cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở làng K'Dung. Ảnh: ĐVCC

Công trình thanh niên “Vườn ươm khởi nghiệp” gồm 5.000 cây giống cà phê, được tặng cho 2 hộ gia đình là Blinh và Thoang (mỗi gia đình được nhận 2.500 cây giống). Công trình nhằm hỗ trợ 2 gia đình có điều kiện ươm trồng, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh việc trao tặng cây giống, các cán bộ Công an xã Hra còn trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc để cây trồng phát triển tốt, đạt năng suất cao.

Hoạt động được triển khai nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”, góp phần phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Những phụ nữ trẻ tạo dựng thương hiệu riêng

Những phụ nữ trẻ tạo dựng thương hiệu riêng

(GLO)- Hiện nay, ngày càng nhiều phụ nữ trẻ ở Gia Lai đã lựa chọn con đường khởi nghiệp từ chính nghề truyền thống của gia đình nhưng với tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm xây dựng thương hiệu riêng.

Có thể bạn quan tâm

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

