Chi đoàn Công an xã Hra tặng 5.000 cây giống cà phê cho người dân làng K’Dung

(GLO)- Ngày 8-4, Chi đoàn Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) trao tặng công trình thanh niên “Vườn ươm khởi nghiệp” cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng K’Dung.

Chi đoàn Công an xã Hra trao bảng tượng trưng công trình thanh niên cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở làng K'Dung. Ảnh: ĐVCC

Công trình thanh niên “Vườn ươm khởi nghiệp” gồm 5.000 cây giống cà phê, được tặng cho 2 hộ gia đình là Blinh và Thoang (mỗi gia đình được nhận 2.500 cây giống). Công trình nhằm hỗ trợ 2 gia đình có điều kiện ươm trồng, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh việc trao tặng cây giống, các cán bộ Công an xã Hra còn trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc để cây trồng phát triển tốt, đạt năng suất cao.

Hoạt động được triển khai nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”, góp phần phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới.