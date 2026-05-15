Thuế tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp kết nghĩa với 2 làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Pơ

(GLO)- Chiều 14-5, Thuế tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, Công ty cổ phần Petec Bình Định tổ chức Lễ kết nghĩa với 2 làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Pơ là Bút và Jro Ktu Đak Yang.

Trên địa bàn xã Đak Pơ hiện có 15 làng, trong đó có tới 11 làng đặc biệt khó khăn, bao gồm làng Bút và làng Jro Ktu Đak Yang.

Thuế tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang ký kết giao ước kết nghĩa với làng Bút. Ảnh: Sơn Ca

Làng Bút có 165 hộ với 685 nhân khẩu, đa số là người đồng bào dân tộc Bahnar. Số hộ nghèo trong làng còn 13 hộ, hộ cận nghèo là 6 hộ. Tổng diện tích đất sản xuất của làng là 388 ha.

Làng Jro Ktu Đak Yang có 187 hộ với 747 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 149 hộ với 598 nhân khẩu. Làng còn 34 hộ nghèo. Tổng diện tích đất sản xuất là 210 ha.

Thông qua hoạt động kết nghĩa với 2 làng Bút và Jro Ktu Đak Yang, Thuế tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, Công ty cổ phần Petec Bình Định cam kết phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mối quan hệ đồng hành gắn bó lâu dài.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn kết; triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng nguồn lực, góp phần chăm lo đời sống của dân làng như: hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn: tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc, thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công, giao lưu văn hóa - thể thao, phối hợp tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Thuế tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Petec Bình Định tặng quà cho bà con làng Jro Ktu Đak Yang. Ảnh: Sơn Ca

Nhân dịp này, Thuế tỉnh Gia Lai đã tặng quà lưu niệm cho 2 làng; đồng thời phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tặng 13 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho các hộ nghèo làng Bút; phối hợp với Công ty cổ phần Petec Bình Định tặng 34 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho các hộ nghèo làng Jro Ktu Đak Yang.

