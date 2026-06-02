Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại phường Thống Nhất và xã Đak Sơmei

(GLO)- Chiều 1-6, phường Thống Nhất và xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

Tại phường Thống Nhất, Ban Chỉ đạo hoạt động hè tổ chức lễ khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham gia của hơn 200 thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do thành viên các câu lạc bộ năng khiếu và các tiểu ban sinh hoạt hè biểu diễn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em bước vào mùa hè.

Trao quà cho đại diện các gia đình có trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật ở phường Thống Nhất. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thống Nhất Hoàng Thị Thao cho biết chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm nay là “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”; đồng thời kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể, gia đình và cộng đồng chung tay chăm lo, bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; đồng thời tặng hơn 200 phần quà gồm bánh, kẹo cho các em thiếu nhi tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, các em còn được tuyên truyền về phòng - chống đuối nước, tai nạn thương tích và an ninh học đường, trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong dịp hè.

Đại diện Công an phường Thống Nhất tuyên truyền về phòng - chống đuối nước, tai nạn thương tích và an ninh học đường cho thanh thiếu nhi. Ảnh: Minh Chí

Theo kế hoạch, hoạt động hè năm 2026 tại phường Thống Nhất được triển khai từ ngày 1-6 đến 25-8 với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, tháng 6 có chủ đề “Hè an toàn - Trẻ em hạnh phúc”, tháng 7 là “Tuổi trẻ tri ân - Tình nguyện vì cộng đồng” và tháng 8 là “Tiếp sức đến trường”.

​Cùng ngày, tại điểm trường làng Bok Rei, UBND xã Đak Sơmei tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 gắn với chương trình “Vui ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6”.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đak Sơmei. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, UBND xã Đak Sơmei đã trao 672 suất quà cho thiếu nhi trên địa bàn; đồng thời tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi.

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và giao lưu tập thể trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.