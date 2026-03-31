Trao 32 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 30-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn Nam phối hợp với Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn đã trao 32 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tại đây, các học sinh lớp 3A3 của Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn đã trực tiếp trao quà, đồng thời gửi gắm những lời động viên, sẻ chia chân thành đến các bạn nhỏ kém may mắn tại phường An Nhơn Nam.
(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.
(GLO)- Ngày 21-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị tham gia.
(GLO)- Sáng 18-3, Công đoàn cơ sở Siêu thị Go! Quy Nhơn phối hợp với Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động ngày hội hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên, đoàn viên công đoàn siêu thị.
(GLO)- Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi và Công ty TNHH Quản lý du lịch Life vừa nhận đỡ đầu 2 chị em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quy Nhơn Nam.
(GLO)- Ngày 17-3, Ban Tổ chức dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” đã trao tặng 2 kệ sách di động với hơn 500 đầu sách thiếu nhi cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.
(GLO)- Sáng 16-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao tặng số tiền 150 triệu đồng cho 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Thận và Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh).
(GLO)- Chiều 9-3, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương trao 20 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ em Dang (SN 2016, thôn O Đất, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) có thêm điều kiện điều trị bệnh.
(GLO)- Ngày 6 và 7-3, đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam đã hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng cho người dân xã Vân Canh, Canh Vinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
(GLO)- Ngày 6-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang đã tổ chức chương trình thiện nguyện, hỗ trợ trẻ mồ côi và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.
(GLO)- Sáng 1-3, Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trạm Y tế xã Đề Gi tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã.
(GLO)- Sáng 28-2, tại xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Nhóm Đồng ngôn MT & Tăng thân Sống trọn vẹn (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình hỗ trợ đồng bào miền Trung phục hồi sau lũ.
(GLO)- Ngày 23-2, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky (thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2026.
(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.
(GLO)- Ngày 5-2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
(GLO)- Sáng 4-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức trao “Nhà tình thương” cho gia đình chị Puih H’Điệp (SN 1988) ở làng Blang 1 - hội viên phụ nữ khó khăn, có 2 con bị bệnh hiểm nghèo.
(GLO)- Sáng 4-2, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng, trích từ Quỹ bạn đọc Chương trình “Nhịp cầu nhân ái”, cho em Võ Thuận Thảo - học sinh lớp 11A1, Trường THPT số 1 Trần Cao Vân.