Trao 32 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 30-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn Nam phối hợp với Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn đã trao 32 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool (phải) trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở phường An Nhơn Nam. Ảnh: Thảo Khuy

Tại đây, các học sinh lớp 3A3 của Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn đã trực tiếp trao quà, đồng thời gửi gắm những lời động viên, sẻ chia chân thành đến các bạn nhỏ kém may mắn tại phường An Nhơn Nam.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Nam tặng nón lá cho các em học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn. Ảnh: Thảo Khuy

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn Nam đã trao tặng những chiếc nón lá thể hiện sự trân trọng, cảm ơn Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn đã đồng hành, chung tay vì cộng đồng.