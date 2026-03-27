Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Ia Dom

(GLO)- Sáng 27-3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trạm Y tế xã Ia Dom tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 300 lượt người dân trên địa bàn.

Gần 300 lượt người dân biên giới Ia Dom được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Yshih

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn điều trị một số bệnh thông thường cho người dân. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách nhận biết, phòng ngừa một số bệnh thường gặp, nhất là các bệnh theo mùa.

Cùng với đó, lực lượng quân y và cán bộ y tế địa phương còn tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, các biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Cán bộ quân y hướng dẫn người dân sử dụng thuốc. Ảnh: Yshih

Tại chương trình, các đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhân dân khu vực biên giới.