Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Ia Dom

PHƯƠNG DUNG
Y SHIH
(GLO)- Sáng 27-3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trạm Y tế xã Ia Dom tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 300 lượt người dân trên địa bàn.

Gần 300 lượt người dân biên giới Ia Dom được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Yshih

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn điều trị một số bệnh thông thường cho người dân. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách nhận biết, phòng ngừa một số bệnh thường gặp, nhất là các bệnh theo mùa.

Cùng với đó, lực lượng quân y và cán bộ y tế địa phương còn tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, các biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Cán bộ quân y hướng dẫn người dân sử dụng thuốc. Ảnh: Yshih

Tại chương trình, các đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhân dân khu vực biên giới.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

