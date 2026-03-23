Khám bệnh, tặng quà cho người dân Đak Sơmei

(GLO)- Ngày 22-3, tại Trạm Y tế xã Đak Sơmei, các cơ sở Đoàn đã tổ chức chương trình khám bệnh, tặng quà cho người dân trên địa bàn xã.

Chương trình do Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, cùng các chi đoàn: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, Kho bạc Nhà nước khu vực XV, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Công ty TNHH MTV Dược phẩm Cao Nguyên phối hợp tổ chức.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đak Sơmei. Ảnh: Q.D

Tại đây, đoàn y, bác sĩ đã khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 học sinh và người dân trên địa bàn xã Đak Sơmei.

Đồng thời, Ban tổ chức trao tặng 150 chiếc cặp sách cùng 150 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

﻿ Ban tổ chức trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh. Ảnh: Q.D

Bên cạnh hoạt động khám bệnh và tặng quà, đoàn viên, thanh niên các đơn vị còn tổ chức trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho học sinh.