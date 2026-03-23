Khám bệnh, tặng quà cho người dân Đak Sơmei

Chương trình do Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, cùng các chi đoàn: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, Kho bạc Nhà nước khu vực XV, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Công ty TNHH MTV Dược phẩm Cao Nguyên phối hợp tổ chức.
Tại đây, đoàn y, bác sĩ đã khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 học sinh và người dân trên địa bàn xã Đak Sơmei.
Đồng thời, Ban tổ chức trao tặng 150 chiếc cặp sách cùng 150 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh hoạt động khám bệnh và tặng quà, đoàn viên, thanh niên các đơn vị còn tổ chức trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho học sinh.