Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH:

Xung kích giữ vững biên cương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố tình quân - dân và giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp với đoàn viên, thanh niên ở địa phương trồng cây xanh. Ảnh: ĐVCC

Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong BĐBP tỉnh được triển khai bài bản, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng địa bàn. Trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh cho ĐVTN. Thông qua việc duy trì nền nếp học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, 100% ĐVTN giữ vững lập trường, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ được thể hiện rõ trên tuyến đầu. Từ đầu năm đến nay, ĐVTN toàn lực lượng đã tham gia hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc giới; phối hợp nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Tại Đồn Biên phòng Ia Nan, ĐVTN luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia xây dựng địa bàn. ĐVTN thường xuyên bám dân, bám địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành quy chế biên giới, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, cho hay: “ĐVTN đơn vị luôn phát huy vai trò xung kích, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới mà còn tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, góp phần giữ vững ổn định địa bàn”.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra trên biên giới. Ảnh: T.D

Ở tuyến biển, đảo, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác IUU; đồng thời hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền, phòng tránh thiên tai.

Trong các đợt mưa bão, ĐVTN luôn là lực lượng đi đầu, tham gia di dời tài sản, gia cố nhà cửa cho người dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Những việc làm kịp thời, trách nhiệm đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Công tác đoàn trong BĐBP tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hướng đến hiệu quả thiết thực, lâu dài. Nhiều mô hình, chương trình được triển khai và duy trì hiệu quả, trở thành điểm tựa cho người dân vùng biên như: Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng, Tiết học biên cương, Tay kéo biên phòng, Bếp ăn tình thương, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh… Các mô hình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, các cơ sở Đoàn BĐBP tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội như Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản, Sắc xuân biên giới - Tết sẻ chia, với tổng trị giá hỗ trợ hàng tỷ đồng, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN và các lực lượng tham gia.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 21-3, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức các hoạt động: Tháng Thanh niên, Tháng 3 biên giới gắn với Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam tại xã Ia Pnôn với tổng kinh phí thực hiện hơn 95 triệu đồng.

Cùng với đó, ĐVTN BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh mô hình Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo, tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, tủ thuốc y tế; phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đại úy Phạm Hữu Thoại - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhơn Châu - chia sẻ: Thông qua các hoạt động cụ thể, ĐVTN không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biển đảo, tạo chỗ dựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Theo thượng úy Hoàng Minh Hải - Trợ lý Công tác quần chúng (BĐBP tỉnh) - thời gian tới, công tác đoàn của BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn địa bàn. Các phong trào “Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” sẽ được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét, góp phần xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, địa bàn biên giới biển, đất liền ổn định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

