Xung kích giữ vững biên cương

Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố tình quân - dân và giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp với đoàn viên, thanh niên ở địa phương trồng cây xanh. Ảnh: ĐVCC

Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong BĐBP tỉnh được triển khai bài bản, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng địa bàn. Trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh cho ĐVTN. Thông qua việc duy trì nền nếp học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, 100% ĐVTN giữ vững lập trường, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ được thể hiện rõ trên tuyến đầu. Từ đầu năm đến nay, ĐVTN toàn lực lượng đã tham gia hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc giới; phối hợp nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Tại Đồn Biên phòng Ia Nan, ĐVTN luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia xây dựng địa bàn. ĐVTN thường xuyên bám dân, bám địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành quy chế biên giới, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, cho hay: “ĐVTN đơn vị luôn phát huy vai trò xung kích, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới mà còn tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, góp phần giữ vững ổn định địa bàn”.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra trên biên giới. Ảnh: T.D

Ở tuyến biển, đảo, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác IUU; đồng thời hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền, phòng tránh thiên tai.

Trong các đợt mưa bão, ĐVTN luôn là lực lượng đi đầu, tham gia di dời tài sản, gia cố nhà cửa cho người dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Những việc làm kịp thời, trách nhiệm đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Công tác đoàn trong BĐBP tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hướng đến hiệu quả thiết thực, lâu dài. Nhiều mô hình, chương trình được triển khai và duy trì hiệu quả, trở thành điểm tựa cho người dân vùng biên như: Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng, Tiết học biên cương, Tay kéo biên phòng, Bếp ăn tình thương, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh… Các mô hình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, các cơ sở Đoàn BĐBP tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội như Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản, Sắc xuân biên giới - Tết sẻ chia, với tổng trị giá hỗ trợ hàng tỷ đồng, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN và các lực lượng tham gia.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 21-3, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức các hoạt động: Tháng Thanh niên, Tháng 3 biên giới gắn với Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam tại xã Ia Pnôn với tổng kinh phí thực hiện hơn 95 triệu đồng.

Cùng với đó, ĐVTN BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh mô hình Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo, tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, tủ thuốc y tế; phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đại úy Phạm Hữu Thoại - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhơn Châu - chia sẻ: Thông qua các hoạt động cụ thể, ĐVTN không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biển đảo, tạo chỗ dựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Theo thượng úy Hoàng Minh Hải - Trợ lý Công tác quần chúng (BĐBP tỉnh) - thời gian tới, công tác đoàn của BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn địa bàn. Các phong trào “Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” sẽ được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét, góp phần xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, địa bàn biên giới biển, đất liền ổn định.