Nữ Phó Trưởng Công an xã gần dân

(GLO)- Có mặt trong buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn 7 (xã Bàu Cạn) vào tối 16-5, chúng tôi chú ý đến một nữ sĩ quan có tác phong nhanh nhẹn và gần gũi với người dân.

Cuối buổi, bà con trong thôn, nhất là chị em phụ nữ đều vây quanh chị để chuyện trò với sự trìu mến và tin cậy. Chị là Trung tá Siu H’Thanh - Phó Trưởng Công an xã Bàu Cạn.

Trung tá Siu H’Thanh tuyên truyền về các quy định của pháp luật. Ảnh: Thúy Trinh

Qua công tác bám địa bàn, Trung tá Siu H’Thanh là một trong những cán bộ đầu tiên nắm tình hình và phát hiện nhóm đối tượng lén lút hoạt động theo cái gọi là “Blung Hlâu” (một biến tướng của “Tin lành Đê Ga” - P.V) từ đầu năm 2026 đến nay.

Ngày 29-5-2026, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam 2 đối tượng Siu Yúi (SN 1958) và Siu Dok (SN 1986, cùng trú thôn 6, xã Bàu Cạn) để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết.

Puih Dịp (ở thôn 7, xã Bàu Cạn) là một trong những trường hợp nghe theo Siu Yúi nhóm họp theo “Blung Hlâu”. Xét thấy hành vi của Puih Dip chưa đến mức phải xử lý hình sự, Trung tá Siu H’Thanh đã hướng dẫn gia đình Dip viết đơn xin khoan hồng để Dip được về với chồng và 3 con nhỏ. Cảm kích trước tấm lòng của cán bộ Thanh, tại buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Puih Dip đã nhận lỗi và khuyên mọi người hãy từ bỏ cái gọi là "Blung Hlâu".

Bà con trò chuyện cùng Trung tá Siu H’Thanh. Ảnh: Thúy Trinh

Trung tá H’Thanh trải qua nhiều vị trí công tác. Từ ngày 1-7-2025, chị được phân công về công tác tại Công an xã Bàu Cạn; là chỉ huy phụ trách lĩnh vực an ninh, đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an xã.

Trung tá Siu H’Thanh chia sẻ: “Tôi là người con Jrai. Khi đến với các buôn làng, nói với bà con bằng tiếng nói của đồng bào mình thì bà con rất tin tưởng, cởi mở hơn khi trao đổi các vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống.

Chị em phụ nữ các buôn làng đều quý mến, quan tâm tạo điều kiện hết mức cho tôi trong việc tiếp xúc, nắm bắt đời sống, tư tưởng, nguyện vọng của bà con. Trong các hoạt động của chính quyền địa phương sau sáp nhập, có những vấn đề bất cập, bà con cũng phản ánh, giúp tôi đề xuất các giải pháp tháo gỡ”.