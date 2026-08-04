Hơn 500 học viên tập huấn Luật Thi hành án hình sự và các luật liên quan năm 2025

(GLO)- Ngày 4-8, Công an tỉnh Gia Lai khai mạc hội nghị tập huấn Luật Thi hành án hình sự năm 2025, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội nghị có hơn 500 học viên là lãnh đạo HĐND, UBND, Văn phòng HĐND-UBND và Công an các địa phương khu vực phía Đông tỉnh tham dự.

Các đại biểu tham dự Tập huấn.

Đợt tập huấn nhằm quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của các luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2026; đồng thời nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp thực thi pháp luật. Nội dung tập trung vào thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tái hòa nhập cộng đồng, quản lý kho vật chứng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án theo tinh thần cải cách tư pháp.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu công tác tập huấn được triển khai nghiêm túc, bám sát các quy định mới; báo cáo viên cần gắn lý luận với thực tiễn, giúp học viên nắm vững và vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn đầu tiên diễn ra trong hai ngày 4 và 5-8. Sau đó, Công an tỉnh sẽ tổ chức lớp thứ hai tại phường Diên Hồng dành cho lực lượng Công an khu vực phía Tây tỉnh.