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Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu. Các chuyên đề được trình bày tại hội nghị đã làm rõ những nội dung mới, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Đồng thời nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung quan trọng, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ đất nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; năng lực quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước; bảo đảm bộ máy của hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; khơi thông các nguồn lực, nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc các nội dung của Hội nghị Trung ương 3. Trong đó, phải thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách của Trung ương.

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Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 không phải là những nội dung riêng lẻ mà tạo thành một hệ thống liên thông, gắn kết, hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ phải góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, thẩm quyền và chất lượng thực thi; đồng thời mở rộng không gian phát triển, tăng cường quản trị thống nhất và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc gia. Mô hình phát triển mới phải dựa chủ yếu vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và con người, nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Trong công tác xây dựng Đảng, phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa kỷ luật nghiêm minh với khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tuyệt đối chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền. Đối với những vấn đề mới, chưa có tiền lệ, cần xác định rõ phạm vi, thẩm quyền và cơ chế thí điểm, kiểm soát.

Quy định về những điều đảng viên không được làm phải giúp cán bộ, đảng viên chủ động nhận diện, phòng ngừa vi phạm, thường xuyên tự soi, tự sửa; đồng thời bảo vệ những cán bộ có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đối với lĩnh vực đất đai, việc hoàn thiện chính sách, pháp luật phải giữ vững nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh tồn và phát triển. Quản lý, sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, cải thiện điều kiện về chỗ ở, sinh kế và đời sống của người có đất bị thu hồi.

Phát triển kinh tế biển phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, nâng cao đời sống của Nhân dân, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Cần chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia mạnh, giàu từ biển, phát triển bền vững, có năng lực quản trị biển hiện đại và làm chủ các công nghệ tiên tiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ là nâng cao tốc độ tăng trưởng mà phải đổi mới cách thức tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển, lấy Nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực. Khoa học, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao phải thực sự trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, được cụ thể hóa trong từng ngành, từng địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động, để mọi chủ thể đều có cơ hội tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển.

Phải quán triệt sâu sắc mối quan hệ thống nhất giữa an ninh và phát triển. Phát triển phải tạo thêm tiềm lực, nâng cao sức chống chịu và củng cố nền tảng bảo đảm an ninh; ngược lại, an ninh phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Cần chuyển mạnh từ trạng thái tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo sớm, phòng ngừa và thích ứng.

Phải bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời bảo đảm an ninh con người, an ninh dữ liệu, năng lượng, nguồn nước và các công trình hạ tầng trọng yếu. Tuyệt đối không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế trước mắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách của Trung ương thành chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và thứ tự ưu tiên rõ ràng. Nghị quyết phải đi liền với chương trình hành động; chương trình hành động phải mang hơi thở cuộc sống, phản ánh đúng điều kiện và đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi chương trình phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm đầu ra, dữ liệu đánh giá và người chịu trách nhiệm.

Công tác thể chế hóa phải được triển khai kịp thời, đồng bộ, chuyển các chủ trương của Đảng thành những quy định rõ ràng, khả thi. Vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo và đồng thời đề xuất phương án xử lý. Không để khoảng trống pháp lý, hướng dẫn thiếu thống nhất làm chậm tiến độ công việc hoặc phát sinh thêm thủ tục, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Về việc sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hệ thống chính quyền địa phương hai cấp về cơ bản đã hoạt động ổn định. Địa phương nào thực sự cần điều chỉnh phải căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, yêu cầu quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phương án điều chỉnh địa giới hành chính phải được xây dựng khoa học, thận trọng, khả thi, tạo sự đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

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