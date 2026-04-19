Gia Lai: Hơn 4.300 cán bộ Đoàn học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 19-4, tại TP. Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 4.000 điểm cầu trên khắp cả nước.

quang-canh-hoi-tai-diem-cau-tinh-doan.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh đoàn Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Tại tỉnh Gia Lai, hội nghị được triển khai tại điểm cầu Tỉnh đoàn và kết nối đến 142 điểm cầu Đoàn cấp xã và tổ chức Đoàn trực thuộc với hơn 4.300 cán bộ Đoàn tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam quán triệt chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Trong đó, chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được xác lập gồm 7 chương trình, 105 nhóm nội dung, giải pháp và 16 chỉ tiêu, bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc xác định.

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị: Ngay sau hội nghị này, các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc cần tiếp tục triển khai nghiêm túc nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết một cách đầy đủ, bài bản, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trên cơ sở chương trình hành động của Trung ương Đoàn, đề nghị các tỉnh, thành đoàn tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình gắn với triển khai nghị quyết đại hội của Đảng bộ địa phương, đơn vị. Để đạt hiệu quả cao nhất, mỗi đơn vị cần lựa chọn cách triển khai phù hợp, gần gũi với đời sống, qua đó, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm và thúc đẩy hành động của tuổi trẻ.

quang-canh-hoi-nghi-tai-diem-cau-cua-doan-ubnd-tinh-va-doan-cac-co-quan-dang-tinh.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của Đoàn UBND tỉnh và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.N

Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững thế trận an ninh từ nền tảng 80 năm

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tựa đề “Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới” đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc.

null