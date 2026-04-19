Gia Lai: Hơn 4.300 cán bộ Đoàn học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 19-4, tại TP. Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 4.000 điểm cầu trên khắp cả nước.



Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh đoàn Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Tại tỉnh Gia Lai, hội nghị được triển khai tại điểm cầu Tỉnh đoàn và kết nối đến 142 điểm cầu Đoàn cấp xã và tổ chức Đoàn trực thuộc với hơn 4.300 cán bộ Đoàn tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam quán triệt chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Trong đó, chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được xác lập gồm 7 chương trình, 105 nhóm nội dung, giải pháp và 16 chỉ tiêu, bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc xác định.

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị: Ngay sau hội nghị này, các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc cần tiếp tục triển khai nghiêm túc nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết một cách đầy đủ, bài bản, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trên cơ sở chương trình hành động của Trung ương Đoàn, đề nghị các tỉnh, thành đoàn tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình gắn với triển khai nghị quyết đại hội của Đảng bộ địa phương, đơn vị. Để đạt hiệu quả cao nhất, mỗi đơn vị cần lựa chọn cách triển khai phù hợp, gần gũi với đời sống, qua đó, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm và thúc đẩy hành động của tuổi trẻ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của Đoàn UBND tỉnh và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.N

Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.