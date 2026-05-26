Đoàn khảo sát Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 25-5, Đoàn khảo sát của Bộ Công an về nghiên cứu “Hoàn thiện cơ chế bố trí lực lượng thực hiện chức năng điều tra, trinh sát trong các Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an xã” đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Gia Lai.

Đoàn khảo sát của Bộ Công an do Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có Đại tá Dương Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; đại diện một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Trưởng Công an một số xã trên địa bàn.

Đoàn khảo sát của Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá thực tiễn mô hình gắn kết lực lượng thực hiện chức năng điều tra, trinh sát trong các Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an cấp xã; phân tích những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong cơ chế bố trí lực lượng hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Dương Văn Long nhấn mạnh, thời gian qua Công an tỉnh Gia Lai đã chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng thực hiện chức năng điều tra, trinh sát.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, hướng dẫn phù hợp với yêu cầu thực tiễn; quan tâm bảo đảm nguồn lực, biên chế và chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ điều tra, trinh sát tại cơ sở.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn của Công an tỉnh Gia Lai trong công tác bố trí lực lượng thực hiện chức năng điều tra, trinh sát. Các ý kiến, đề xuất tại buổi khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế bố trí lực lượng thực hiện chức năng điều tra, trinh sát trong các Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.