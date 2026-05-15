Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 phát động Tháng Công nhân năm 2026

(GLO)- Chiều 15-5, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Dự lễ có Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 74; lãnh đạo các xã Đức Cơ, Ia Krê, Ia Dơk, Ia Chia, Ia O, Ia Krái cùng 120 công nhân đại diện cho 1.485 lao động tại các đơn vị thuộc Đoàn KT-QP 74.

Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: P.D

Tháng Công nhân năm 2026 được triển khai với chủ đề: “Phát huy truyền thống Binh đoàn 15 anh hùng, cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động Đoàn KT-QP 74: Đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, hiệu quả cao”, gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động có chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, năng suất, chất lượng cao”.

Theo đó, các cấp Công đoàn tập trung triển khai các hoạt động như: thực hiện hiệu quả chương trình “Đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống”, “Đối thoại Tháng 5”, “Cảm ơn người lao động”; phát triển đoàn viên Công đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng; tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu; thực hiện chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất”.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình hành động của Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại diện các đơn vị ký kết nội dung triển khai thực hiện. Ảnh: P.D

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các Công đoàn cơ sở chủ động bám sát kế hoạch của đơn vị, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách, quy trình bảo đảm an toàn lao động; tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động; chú trọng vai trò của đội ngũ an toàn vệ sinh viên.

Các Công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường lao động an toàn, văn minh; đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Thông qua các hoạt động, đơn vị hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng - chống cháy nổ và xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng quà cho công nhân, người lao động. Ảnh: P.D

Dịp này, Binh đoàn 15 và Đoàn KT-QP 74 đã trao tặng hơn 1.500 suất quà cho công nhân lao động trực tiếp tại các đơn vị với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.