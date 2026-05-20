Kiểm soát chặt chẽ, không để tàu cá vi phạm khai thác IUU

(GLO)- Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) không phải nhiệm vụ trước mắt mà là quá trình lâu dài, gắn với mục tiêu phát triển nghề cá bền vững.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo 6 đồn biên phòng tuyến biển, Hải đội Biên phòng 2 cùng 9 trạm kiểm soát biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển. Đồng thời, trang bị thêm 3 tàu và 8 ca nô phục vụ công tác tuần tra, kịp thời ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững ngành thủy sản địa phương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tặng cờ và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức ngư dân

Để mỗi chuyến vươn khơi an toàn, đúng pháp luật, BĐBP tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền và quản lý tàu cá. Tại các cảng cá, bến cá và trên từng phương tiện trước khi xuất bến, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phổ biến quy định về khai thác thủy sản, ranh giới trên biển và các quy định chống khai thác IUU cho ngư dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, việc kiểm tra tàu cá trước khi xuất bến được thực hiện nghiêm túc, nhất là kiểm tra thiết bị giám sát hành trình (VMS), giấy tờ và nhật ký khai thác thủy sản. Những trường hợp không duy trì thiết bị VMS, không ghi nhật ký khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài đều bị xử lý theo quy định.

Việc kiểm tra tàu cá trước khi xuất bến được thực hiện nghiêm túc.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các đồn biên phòng đã phối hợp với lực lượng chức năng duy trì hiệu quả hoạt động của 546 tổ tàu thuyền an toàn với 2.267 tàu cá và 9.602 ngư dân tham gia hỗ trợ nhau trên biển, đồng thời tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và quy định chống khai thác IUU. BĐBP cũng đã vận động 6.230 lượt chủ tàu ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; tổ chức 125 buổi tuyên truyền cho 5.875 lượt chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.

Qua tuyên truyền, nhận thức của ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chủ tàu chủ động kiểm tra thiết bị VMS trước khi ra khơi, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác, tuân thủ nghiêm vùng biển được phép hoạt động. Không ít ngư dân còn tích cực tuyên truyền cho bạn nghề, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng ngư dân.

Ông Nguyễn Văn Trữ, thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai cho biết: “Lực lượng biên phòng thường xuyên nhắc nhở ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, chấp hành nghiêm quy định khi khai thác trên biển. Chúng tôi luôn mang đầy đủ giấy tờ, theo dõi thiết bị giám sát hành trình và khai thác đúng vùng biển cho phép. Việc tuân thủ quy định không chỉ tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và uy tín nghề cá Việt Nam.”

Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm

Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về chống khai thác IUU; yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý chặt chẽ tàu cá có nguy cơ vi phạm.

Tăng cường nắm tình hình tàu cá hoạt động trên biển.

Đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm, lực lượng chức năng phối hợp với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình tàu cá hoạt động trên biển, khai thác hiệu quả hệ thống giám sát hành trình, thiết bị thông tin liên lạc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa ghi nhận trường hợp tàu cá hay ngư dân bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm vùng biển.

Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết: “Lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm 100% tàu cá đủ điều kiện mới được xuất bến. Trước khi ra khơi, chủ tàu và thuyền trưởng đều phải ký cam kết không vi phạm khai thác IUU. Song song với tuyên truyền, các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân.”

Đại úy Lê Văn Hòa, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cho biết thêm: “Khi làm thủ tục xuất, nhập bến, lực lượng chức năng kiểm tra đầy đủ giấy tờ, người và phương tiện; đồng thời kiểm tra tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Chỉ những tàu bảo đảm đủ điều kiện mới được xuất bến. Trường hợp mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ sẽ được xác minh, xử lý theo quy định.”

Mỗi chuyến vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn thể hiện cam kết của ngư dân trong việc khai thác đúng pháp luật, không vi phạm IUU. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng chính là bảo vệ sinh kế lâu dài của ngư dân và uy tín của nghề cá Việt Nam trên thị trường quốc tế.