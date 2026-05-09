Quân đoàn 34 và Học viện Quốc phòng tọa đàm về quân sự, quốc phòng

(GLO)- Sáng 8-5, đoàn công tác do Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có buổi tọa đàm, trao đổi về công tác quân sự, quốc phòng với Quân đoàn 34.

Đồng chủ trì buổi tọa đàm có Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Duy Trung

Đây là hoạt động nằm trong chương trình nghiên cứu thực tế của đoàn công tác Học viện Quốc phòng đối với các học viên lớp đào tạo chỉ huy - tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 13.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thảo luận một số phương án tác chiến khi địch đổ bộ đường không vào địa bàn Tây Nguyên.

Nội dung tọa đàm bám sát thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Học viện Quốc phòng và Quân đoàn 34 thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác huấn luyện, đào tạo và thực hiện nhiệm vụ; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trước đó, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34.