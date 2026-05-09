Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quân đoàn 34 và Học viện Quốc phòng tọa đàm về quân sự, quốc phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN THÚY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 8-5, đoàn công tác do Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có buổi tọa đàm, trao đổi về công tác quân sự, quốc phòng với Quân đoàn 34.

Đồng chủ trì buổi tọa đàm có Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34.

3-quang-canh-buoi-toa-dam.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Duy Trung

Đây là hoạt động nằm trong chương trình nghiên cứu thực tế của đoàn công tác Học viện Quốc phòng đối với các học viên lớp đào tạo chỉ huy - tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 13.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thảo luận một số phương án tác chiến khi địch đổ bộ đường không vào địa bàn Tây Nguyên.

Nội dung tọa đàm bám sát thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Học viện Quốc phòng và Quân đoàn 34 thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác huấn luyện, đào tạo và thực hiện nhiệm vụ; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trước đó, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chính trị

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

Chính trị

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

null