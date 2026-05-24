Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Mô hình này giúp tăng gia sản xuất gắn với xây dựng cảnh quan, cải thiện đời sống lực lượng dân quân và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ ở chốt dân quân thường trực cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên các ban, ngành, đoàn thể xã và người dân làng Nú ra quân trồng cà phê. Ảnh: P.D

Sáng 19-5, tại chốt dân quân thường trực xã Ia Nan, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên các ban, ngành, đoàn thể và người dân làng Nú đã đồng loạt ra quân trồng cà phê. Cơn mưa lớn từ đêm trước giúp đất đủ độ ẩm, tạo thuận lợi cho việc xuống giống. Các hố trồng đã được chuẩn bị sẵn nên công việc diễn ra khẩn trương, nhịp nhàng từ vận chuyển cây giống, trồng cây đến lấp đất, tưới nước.

Không khí lao động sôi nổi cho thấy sự gắn kết giữa lực lượng dân quân với người dân địa phương. Đáng chú ý, có 15 cán bộ, người dân làng Nú - đơn vị kết nghĩa của Ban CHQS xã, trực tiếp tham gia hỗ trợ trồng cây.

Bà Siu H’Phích - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nú - cho biết: “Chúng tôi sẽ đồng hành cùng đơn vị trong việc trồng, chăm sóc diện tích cà phê đã xuống giống. Qua đó, bà con cũng nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, gắn phát triển kinh tế với giữ gìn an ninh biên giới”.

Mô hình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ lực lượng dân quân thường trực đang làm nhiệm vụ tại chốt. Trung đội trưởng Dân quân thường trực Nguyễn Văn Vĩ chia sẻ: “Gia đình tôi cũng trồng cà phê nên khi đơn vị triển khai mô hình, tôi chủ động tham gia từ khâu giăng dây, đo hố đến chăm sóc cây. Tôi cũng hướng dẫn thêm cho anh em trong đơn vị để cùng thực hiện đúng kỹ thuật, giúp cây phát triển tốt”.

Theo thượng tá Rơ Ô Việt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Nan: Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, UBND xã, đơn vị được giao trồng 2.000 cây cà phê tại khu vực chốt dân quân thường trực. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, vừa góp phần phát triển kinh tế, vừa tạo cảnh quan môi trường cho đơn vị.

“Cây cà phê phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao nên khi có chủ trương, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị rất phấn khởi triển khai thực hiện” - Thượng tá Rơ Ô Việt cho biết.

Để chuẩn bị cho mô hình, từ tháng 2-2026, đơn vị đã tiến hành phát dọn thực bì, san gạt mặt bằng, đóng cọc, phân lô và đào hố trồng cây. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do nền đất cứng, việc đào hố thủ công mất nhiều thời gian, công sức.

Để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã huy động lực lượng dân quân gây quỹ, thuê máy múc hỗ trợ đào hố. Khó khăn lớn khác là thời tiết nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến việc trồng và chăm sóc cây. Đơn vị đã đầu tư hệ thống nước tưới với 2 giếng khoan sâu hơn 80 m và đào ao chứa nước rộng gần 100 m² để chủ động nước tưới trong mùa khô.

Lực lượng dân quân vận chuyển từng cây giống đến khu vực trồng cây. Ảnh: P.D

Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, việc chăm sóc vườn cà phê được thực hiện linh hoạt, phù hợp với nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu. Trong đơn vị có nhiều đồng chí có kinh nghiệm trồng và chăm sóc cà phê, hồ tiêu, cao su nên được phân công làm nòng cốt, hướng dẫn các đồng chí khác trong quá trình chăm sóc.

Không chỉ trồng cà phê, Ban CHQS xã Ia Nan còn duy trì các vườn rau xanh và chăn nuôi (heo, bò, gà, vịt) nhằm đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Nan Ngô Hữu Phước cho biết, trước đây diện tích đất quanh chốt dân quân chủ yếu trồng điều nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Qua đánh giá điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với cây cà phê, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang mô hình trồng 2.000 cây cà phê giống xanh lùn; dự kiến đến năm 2028 sẽ cho thu hoạch.

Mô hình không chỉ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất quanh chốt dân quân mà còn tạo thêm nguồn kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị, từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ dân quân nơi tuyến đầu biên giới.