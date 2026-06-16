Xây dựng danh tiếng doanh nghiệp từ sự minh bạch

(GLO)- Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Quản trị danh tiếng - Góc nhìn từ tài chính và thuế”. Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn mang đến nhiều bài học thực tiễn về xây dựng uy tín và nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Nền tảng của uy tín bền vững

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh - cho rằng: Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN do nữ làm chủ, ngày càng được khẳng định trong phát triển kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh nhiều chính sách, quy định pháp luật mới về đầu tư và thuế được ban hành, năng lực cạnh tranh của DN không chỉ nằm ở sản phẩm hay thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng quản trị và mức độ tuân thủ pháp luật.

Theo bà Đồng Thị Ánh, danh tiếng là một trong những tài sản giá trị nhất của DN. Một sai sót trong quản lý tài chính hay thực hiện nghĩa vụ thuế có thể làm ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Ngược lại, một nền tảng tài chính lành mạnh, quản trị minh bạch sẽ tạo dựng được uy tín và sự phát triển bền vững cho DN.

Từ góc nhìn quản trị DN, bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cho rằng danh tiếng khác với thương hiệu. Thương hiệu có thể được xây dựng bằng truyền thông, nhưng danh tiếng là kết quả của cả một quá trình tạo dựng niềm tin bằng hành động, bằng trách nhiệm và bằng giá trị mà DN mang lại cho xã hội.

Bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam chia sẻ về quản trị danh tiếng của doanh nghiệp. Ảnh: B.N

Bà Hà Thu Thanh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chiến lược phát triển trong xây dựng danh tiếng DN. Theo bà, muốn phát triển bền vững, DN phải xác định rõ mục tiêu dài hạn, giá trị tạo ra và đóng góp cho cộng đồng. Danh tiếng không đến từ những khẩu hiệu mà được hình thành từ tư duy lãnh đạo, sự kiên định với các giá trị cốt lõi và khả năng vượt qua thách thức.

Cũng theo bà Hà Thu Thanh, doanh nhân thời đại mới không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn cần đồng hành với sự phát triển của đất nước, lấy tinh thần cống hiến và phụng sự làm động lực phát triển DN. Đây chính là nền tảng tạo nên sức mạnh nội tại và giá trị bền vững cho DN.

Bảo vệ danh tiếng doanh nghiệp từ những việc nhỏ

Trong khi đó, bà Vũ Minh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Tư vấn Thuế của Deloitte Việt Nam lại giúp các DN nhìn rõ hơn những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tài chính và thuế.

Theo bà Vũ Minh Ngọc, trong giai đoạn các quy định về thuế ngày càng được siết chặt và quản lý bằng công nghệ số, việc tuân thủ pháp luật không đơn thuần là nghĩa vụ mà còn là thước đo mức độ chuyên nghiệp của DN. Một sai sót nhỏ trong kê khai, quản lý hóa đơn hay sổ sách kế toán cũng có thể gây ảnh hưởng đến uy tín DN.

Các nội dung trao đổi thực tiễn của chuyên gia đã thu hút sự quan tâm của nhiều nữ doanh nhân tham dự hội thảo. Bà Dương Quỳnh Như - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mara Home (phường Quy Nhơn) - cho biết: DN trẻ thường gặp khó khăn trong việc xây dựng chiến lược phát triển.

Trả lời vấn đề này, bà Hà Thu Thanh cho rằng người khởi nghiệp cần xác định rõ giá trị cốt lõi và mục tiêu theo đuổi. Đây sẽ là nền tảng định hướng chiến lược, giúp DN vận hành hiệu quả và phát triển bền vững.

Bà Dương Quỳnh Như - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mara Home (phường Quy Nhơn) chia sẻ ý kiến tại hội thảo. Ảnh: B.N

Trong khi đó, bà Đinh Thị Thanh Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hồng Châu (xã Phù Cát), quan tâm đến những rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Qua trao đổi, các chuyên gia chỉ ra rằng, một trong những vấn đề phổ biến hiện nay là chưa tách bạch rõ giữa tài chính cá nhân, gia đình và DN. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều sai sót trong quản trị tài chính cũng như phát sinh rủi ro pháp lý.

Bà Đinh Thị Thanh Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hồng Châu (xã Phù Cát) quan tâm đến những rủi ro lớn nhất trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: B.N

Nhiều đại biểu cho rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín DN. Vì vậy, các DN cần xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ đầy đủ và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật ngay từ đầu.

Hội thảo không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn tạo cơ hội kết nối giữa các chuyên gia và cộng đồng nữ doanh nhân Gia Lai. Thông điệp nổi bật từ hội thảo là danh tiếng DN không được tạo nên từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như tính kỷ luật trong công việc, sự minh bạch trong tài chính, sự trung thực trong thực hiện nghĩa vụ thuế và trách nhiệm với cộng đồng.