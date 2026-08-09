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Từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 9-8, hệ thống thông quan tự động tạm dừng: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

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NHÃ UYÊN (theo Cục Hải quan, Thời báo Tài chính Việt Nam)

(GLO)- Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS sẽ tạm dừng trong 2 giờ trong hôm nay (9-8) để bảo trì. Cục Hải quan khuyến cáo doanh nghiệp chủ động kế hoạch khai báo, tránh ảnh hưởng tiến độ thông quan hàng hóa.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS sẽ tạm dừng hoạt động từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 9-8 để phục vụ công tác bảo trì tại Trung tâm dữ liệu Hải quan.

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Cán bộ Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan bảo trì hệ thống VNACCS. Ảnh: Tuấn Dũng/TBTCVN

Việc tạm dừng được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hệ thống. Đây là hệ thống quan trọng phục vụ thực hiện thủ tục hải quan điện tử, xử lý tờ khai và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hiện quy mô tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã tăng nhiều lần so với thời điểm VNACCS/VCIS mới được triển khai. Do đó, việc bảo trì định kỳ là cần thiết nhằm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, phục vụ hoạt động thông quan hàng hóa.

Trong thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ, việc thực hiện các thủ tục phụ thuộc vào VNACCS/VCIS có thể bị gián đoạn. Vì vậy, Cục Hải quan khuyến cáo cộng đồng doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch khai báo, nhất là đối với các lô hàng dự kiến làm thủ tục trong khung thời gian trên, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thông quan.

Doanh nghiệp có nhu cầu làm thủ tục trong ngày 9-8 nên lưu ý thời gian bảo trì để bố trí kế hoạch khai báo và hoạt động xuất nhập khẩu phù hợp.

Sau khi hệ thống hoạt động trở lại, doanh nghiệp cần kiểm tra tình trạng tiếp nhận, xử lý tờ khai trước khi tiếp tục thực hiện các giao dịch điện tử để bảo đảm quá trình thông quan diễn ra thuận lợi.

Cơ quan hải quan lưu ý, trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật, doanh nghiệp có thể liên hệ Bộ phận Hạ tầng CNTT, Tổ Quản lý vận hành Hệ thống CNTT và Dịch vụ công trực tuyến, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan theo số điện thoại 0243.2242185 để được phối hợp xử lý.

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