Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Mở rộng cơ hội phát triển

(GLO)- Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, năng lực quản trị và chuyển đổi số. Đây không chỉ là bước thay đổi mô hình hoạt động mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

Hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp do Sở Công Thương vừa chủ trì phối hợp tổ chức giúp hơn 200 hộ kinh doanh trên địa bàn các phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tiếp cận chính sách, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Hơn 200 hộ kinh doanh trên địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất tham dự hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực

Hơn 8 năm trước, Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát (phường Hội Phú) khởi đầu từ mô hình hộ kinh doanh nhỏ. Sau khi chuyển đổi lên doanh nghiệp, đơn vị có thêm điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và đầu tư cơ sở sản xuất.

Chị Trần Thị Bé - Giám đốc Công ty - chia sẻ: “Khi còn là hộ kinh doanh, việc mở rộng hoạt động còn nhiều hạn chế. Sau khi chuyển đổi thành doanh nghiệp, chúng tôi có thêm nhiều cơ hội tiếp cận nguồn lực hỗ trợ, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất”.

Theo chị Bé, lợi ích lớn nhất của việc chuyển đổi không chỉ đến từ các chính sách hỗ trợ mà còn là việc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thuận lợi hơn trong giao dịch, hợp tác với đối tác, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhờ đó, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm, đầu tư nhà xưởng, nâng cao quy mô sản xuất.

Chị Trần Thị Bé - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát (phường Hội Phú) chia sẻ kinh nghiệm quá trình chuyển đổi hiệu quả từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, chị Nguyễn Quý Như Lê (hộ kinh doanh Quý Thành, phường Pleiku) đang cân nhắc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp. Hoạt động trong lĩnh vực thuốc thú y, chị Lê cho biết gia đình dự kiến chuyển đổi nhưng còn băn khoăn về thủ tục hồ sơ, chế độ kế toán, kê khai thuế và chi phí vận hành.

“Tuy nhiên, qua hội nghị, chúng tôi được hướng dẫn cụ thể hơn về quy trình chuyển đổi cũng như các chính sách hỗ trợ sau khi thành lập doanh nghiệp như: miễn, giảm một số khoản thuế, phí; hỗ trợ tư vấn pháp lý, kế toán, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị; tiếp cận nguồn vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất và chuyển đổi số. Đây là cơ sở để gia đình tôi cân nhắc chuyển đổi nhằm có hướng phát triển lâu dài hơn” - chị Lê cho biết.

Theo ông Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai, hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giảm chi phí ban đầu, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong đó, doanh nghiệp mới chuyển đổi được hỗ trợ tư vấn về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thuế, chế độ kế toán; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu và một số chi phí liên quan theo quy định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu hoạt động theo quy định; đồng thời chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ năm 2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được hỗ trợ về đào tạo quản trị, pháp lý, kế toán, nhân sự; tiếp cận các nền tảng số, phần mềm quản lý, thương mại điện tử; kết nối tín dụng, mặt bằng sản xuất và các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

“Những chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh giảm tâm lý e ngại khi chuyển đổi, từng bước nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh mới” - ông Hòa nhấn mạnh.

Tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân

Các ngân hàng và doanh nghiệp mới chuyển đổi trao biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu sự đồng hành trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phương

Theo thống kê, Gia Lai hiện có khoảng 69.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 220 tỷ đồng vào ngân sách mỗi năm. Đây là lực lượng kinh tế quan trọng, tạo việc làm và thu nhập cho hàng chục nghìn lao động.

Tuy nhiên, phần lớn hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn có quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường còn hạn chế; chưa có tư cách pháp nhân để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số lượng hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp còn rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng.

Ông Võ Mai Hưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương - cho biết: Đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 17.500 doanh nghiệp. Theo Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu này, nguồn lực quan trọng là chuyển đổi khoảng 30.500-32.500 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

“Chuyển đổi thành doanh nghiệp không phải là gánh nặng mà là cơ hội để hộ kinh doanh mở rộng quy mô, tiếp cận các chính sách hỗ trợ, xây dựng thương hiệu và tham gia vào thị trường lớn hơn” - ông Hưng nhấn mạnh.

Thực tế, rào cản lớn nhất hiện nay không chỉ là thủ tục mà còn đến từ tâm lý e ngại của một bộ phận hộ kinh doanh khi phải thay đổi phương thức quản lý, thực hiện chế độ kế toán, kê khai thuế và vận hành theo mô hình doanh nghiệp.

Vì vậy, việc tuyên truyền, hướng dẫn, đồng hành trong quá trình chuyển đổi được xem là giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận, giúp hộ kinh doanh chủ động tham gia vào quá trình phát triển kinh tế tư nhân.

Nhiều đại biểu đặt câu hỏi trực tiếp tại hội nghị liên quan đến các chính sách hỗ trợ từ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phương

Tại hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và chuyển đổi. Đại diện các sở, ngành giải đáp, hướng dẫn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu khi chuyển đổi.

Mỗi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà còn là bước tiến trong tư duy kinh doanh. Khi ngày càng nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi, khu vực kinh tế tư nhân của Gia Lai sẽ có thêm lực lượng doanh nghiệp năng động, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.