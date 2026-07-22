Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, chủ hộ kinh doanh có doanh thu kê khai dưới 1 tỷ đồng/năm không còn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chính mình. Hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nêu rõ cách xử lý đối với những trường hợp đã tham gia BHXH bắt buộc trước đó.

Theo Công văn số 2220/BHXH-QLT của BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH chỉ tiếp nhận đăng ký tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh có doanh thu kê khai trên 1 tỷ đồng/năm theo quy định tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Đối với chủ hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, cơ quan BHXH sẽ hướng dẫn chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu.

Đối với những chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng đã tham gia BHXH bắt buộc trước đây, việc dừng đóng được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan BHXH. Sau khi dừng tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia có hai lựa chọn:

Bảo lưu toàn bộ thời gian đã đóng BHXH để cộng nối khi tiếp tục tham gia sau này.

Chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện nhằm duy trì thời gian đóng, bảo đảm điều kiện hưởng lương hưu và các chế độ theo quy định.

Theo Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, trường hợp người lao động hoặc chủ hộ dừng đóng BHXH mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa nhận BHXH một lần thì toàn bộ thời gian đã đóng được bảo lưu, làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH khi tiếp tục tham gia hoặc khi đủ điều kiện theo quy định.

Đáng lưu ý, việc không phải tham gia BHXH bắt buộc chỉ áp dụng đối với phần nghĩa vụ của chính chủ hộ kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh có sử dụng người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc thì chủ hộ vẫn phải đăng ký và đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định, không phụ thuộc doanh thu của hộ kinh doanh dưới hay trên 1 tỷ đồng/năm.

Theo lộ trình tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, các chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nhưng chưa thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc từ năm 2026 sẽ được mở rộng đối tượng tham gia từ ngày 1-7-2029.