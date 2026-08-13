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UBND tỉnh Gia Lai làm việc với chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp về thu hút nhà đầu tư thứ cấp

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Chiều 13-8, UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Nguyễn Hữu Quế đồng chủ trì buổi làm việc. 

Hiện nay, tỉnh Gia Lai có 13 khu công nghiệp (KCN), trong đó 3 khu đã lấp đầy, 4 khu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và 5 khu đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và xây dựng hạ tầng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, 7 KCN còn dư địa đã thu hút 7 dự án mới, đạt 12,3% chỉ tiêu; với tổng vốn đăng ký 2.828 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch. Lũy kế, các KCN trên địa bàn đã thu hút 400 dự án thứ cấp, với tổng vốn đăng ký hơn 69.170 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 41,47%.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Đối với các cụm công nghiệp (CCN), toàn tỉnh hiện có 48 cụm đã đi vào hoạt động, diện tích hơn 1.170 ha, thu hút 489 dự án với tổng vốn đầu tư trên 23.600 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy đạt 80%.

Trong 7 tháng, các CCN thu hút 19 dự án, tổng vốn 1.240 tỷ đồng; 11 dự án khác đang hoàn tất thủ tục đầu tư với tổng vốn 1.403 tỷ đồng. Hiện có 36 CCN cơ bản lấp đầy diện tích đất công nghiệp; 23 cụm với khoảng 350 ha đất công nghiệp còn dư địa, đang được tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và đẩy mạnh thu hút các dự án thứ cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá, công tác thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các khu, CCN từ đầu năm đến nay chưa đạt yêu cầu, nhất là tại các KCN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và chủ đầu tư rà soát, đánh giá toàn diện, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng khu, CCN.

Các chủ đầu tư cần chủ động xúc tiến, thu hút những nhà đầu tư có tiềm năng; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các công trình thiết yếu và công khai giá cho thuê đất.

Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất đầu tư hạ tầng giao thông theo thứ tự ưu tiên; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh đầu tư hạ tầng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Gia Lai sẽ luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu, CCN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

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