Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao

(GLO)- Ngày 4-8, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án lớn của Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai tại xã Pờ Tó.

Theo đó, 2 dự án vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư là Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.615 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh, Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai (trụ sở tại thôn 4, xã Pờ Tó) được chấp thuận triển khai dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 930 tỷ đồng, vốn huy động 2.170 tỷ đồng.

Dự án có công suất thiết kế 16.200 con heo nái và 209.000 con heo thịt/lứa (mỗi năm nuôi 2,17 lứa), được chia thành 2 khu: Trại Pờ Tó 1 (85.000 con heo thịt/lứa và 6.600 con heo nái) và Trại Pờ Tó 2 (124.000 con heo thịt/lứa và 9.600 con heo nái). Diện tích đất thực hiện dự án hơn 106 ha, thời gian hoạt động 50 năm.

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường trong quý III và IV/2026; khởi công, thi công xây dựng từ quý IV/2026 đến quý IV/2027; đi vào hoạt động sản xuất từ quý I/2028.

Song song với đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (nhà máy cám) của cùng nhà đầu tư, với tổng vốn 515 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư 154,5 tỷ đồng, vốn huy động 360,5 tỷ đồng).

Nhà máy có công suất thiết kế 360.000 tấn sản phẩm/năm, sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn dạng bột, dạng viên và premix dùng trong chăn nuôi, trên diện tích gần 6,6 ha, thời hạn hoạt động 50 năm.

Tiến độ dự án, hoàn thành chuẩn bị đầu tư trong quý III/2026; khởi công, thi công, lắp đặt máy móc từ quý IV/2026 đến quý II/2027; vận hành thử nghiệm trong quý III/2027; hoàn thành dự án quý IV/2027 và chính thức đi vào hoạt động từ quý I/2028.

Ông Liu Bo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai - cho biết sẽ phấn đấu khởi công cả 2 dự án vào ngày 11-10-2026. Ảnh: Trọng Lợi

Cả 2 quyết định đều nêu rõ: Sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, chủ trương đầu tư sẽ bị thu hồi.

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành liên quan cùng UBND xã Pờ Tó có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai của nhà đầu tư.

Trên thực tế, khu vực quy hoạch dự án tại xã Pờ Tó đã nhiều lần được lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra để nắm bắt tình hình và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn.

Trong một chuyến khảo sát các dự án nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi ở khu vực phía Tây vào ngày 4-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại khu quy hoạch nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và các dự án liên quan trên địa bàn xã Pờ Tó.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp sớm triển khai dự án; đồng thời, lưu ý các chủ đầu tư phải thực hiện đúng tiến độ, cam kết đã đăng ký - trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ, không đảm bảo yêu cầu, tỉnh sẽ xem xét thu hồi chủ trương đầu tư.

Đối với xã Pờ Tó, lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh quan điểm phát triển theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân địa phương trong quá trình chuyển đổi, sử dụng đất.

Liên quan đến tiến độ triển khai, tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 vừa qua, ông Liu Bo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai - cho biết, doanh nghiệp sẽ phấn đấu khởi công đồng thời cả 2 dự án trang trại chăn nuôi heo và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi vào ngày 11-10-2026, với điều kiện nhận được sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Gia Lai trong việc đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng cần thiết.

Nếu mục tiêu này được hiện thực hóa, tiến độ khởi công sẽ sớm hơn đáng kể so với kế hoạch nêu trong các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (dự kiến khởi công từ quý IV/2026) cho thấy quyết tâm của nhà đầu tư trong việc sớm đưa 2 dự án vào hoạt động, hướng tới mục tiêu chung là đi vào sản xuất từ quý I/2028.