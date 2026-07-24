Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM TIẾN SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 24-7, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai đã ký kết hợp tác toàn diện, thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội.

1784897425053-3054009523478333644-3054009523478333644-ec332aa56b33ffa5ca8a9aa3a1353886.jpg
Đại diện BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, thúc đẩy các dự án xã hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Theo thỏa thuận, hai bên tăng cường phối hợp thực hiện 3 lĩnh vực trọng tâm gồm: tín dụng và tài trợ vốn; dịch vụ tài chính hiện đại; mở rộng hệ sinh thái. Đối với lĩnh vực tín dụng và tài trợ vốn, hai bên đẩy mạnh đồng tài trợ các dự án, kinh doanh tiền tệ, quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại. Với dịch vụ tài chính, hai đơn vị hợp tác phát triển tài chính xanh, tài chính bền vững, ngân hàng số và thanh toán trước, quốc tế.

Lĩnh vực mở rộng hệ sinh thái, BIDV Phú Tài cùng triển khai chéo sản phẩm, cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ, bảo hiểm và chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo.

1784897430106-3054009523478333644-3054009523478333644-4419c8de4832e198754398c635088fe2.jpg
Đại diện BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai cùng Công ty TNHH Phát triển Hoài Hương (phường Quy Nhơn Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ dự án nhà ở xã hội tại phường Bồng Sơn. Ảnh: Tiến Sỹ

Dịp này, BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai cùng Công ty TNHH Phát triển Hoài Hương (phường Quy Nhơn Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ dự án nhà ở xã hội tại phường Bồng Sơn.

Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai. Theo thỏa thuận hợp tác, VDB Gia Lai cho Công ty TNHH Phát triển Hoài Hương vay 130 tỷ đồng để thực hiện dự án; BIDV tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng vay vốn với lãi suất hấp dẫn để mua nhà ở tại Dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Phát triển Hoài Hương làm chủ đầu tư.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nông - lâm - thủy sản

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nông - lâm - thủy sản

(GLO)- Gói tín dụng 185 nghìn tỷ đồng với lãi suất ưu đãi đang được các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh triển khai, tạo thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản.

Có thể bạn quan tâm

Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số.

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Mở rộng cơ hội phát triển

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, năng lực quản trị và chuyển đổi số. Đây không chỉ là bước thay đổi mô hình hoạt động mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

Bệ phóng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Bệ phóng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ những chiếc ống hút làm từ tinh bột gạo đến các thiết bị cơ khí phục vụ tàu cá vươn khơi…, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Gia Lai đang từng bước khẳng định chất lượng, tạo dựng chỗ đứng trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Gia Lai tổ chức hội thảo cập nhật xu hướng thương mại điện tử năm 2026

Gia Lai tổ chức hội thảo cập nhật xu hướng thương mại điện tử năm 2026

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 10-7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), ACCESSTRADE Việt Nam và HOPI LiveHub tổ chức chương trình Gia Lai E-Commerce Forward 2026 với chủ đề “Cập nhật những xu hướng mới nhất trên thương mại điện tử từ năm 2026”.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Tin tức

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Thắng kiện, doanh nghiệp mỏi mòn chờ thi hành án

Thắng kiện nhưng Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai mỏi mòn chờ thi hành án

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Gần 10 năm kể từ khi hoàn thành các công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ), Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai vẫn chưa được thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng từ các cơ quan nhà nước, dù bản án có hiệu lực pháp luật và cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định thi hành án.

null