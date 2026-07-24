(GLO)- Chiều 24-7, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai đã ký kết hợp tác toàn diện, thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội.

Đại diện BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, thúc đẩy các dự án xã hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Theo thỏa thuận, hai bên tăng cường phối hợp thực hiện 3 lĩnh vực trọng tâm gồm: tín dụng và tài trợ vốn; dịch vụ tài chính hiện đại; mở rộng hệ sinh thái. Đối với lĩnh vực tín dụng và tài trợ vốn, hai bên đẩy mạnh đồng tài trợ các dự án, kinh doanh tiền tệ, quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại. Với dịch vụ tài chính, hai đơn vị hợp tác phát triển tài chính xanh, tài chính bền vững, ngân hàng số và thanh toán trước, quốc tế.

Lĩnh vực mở rộng hệ sinh thái, BIDV Phú Tài cùng triển khai chéo sản phẩm, cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ, bảo hiểm và chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo.

Đại diện BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai cùng Công ty TNHH Phát triển Hoài Hương (phường Quy Nhơn Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ dự án nhà ở xã hội tại phường Bồng Sơn. Ảnh: Tiến Sỹ

Dịp này, BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai cùng Công ty TNHH Phát triển Hoài Hương (phường Quy Nhơn Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ dự án nhà ở xã hội tại phường Bồng Sơn.

Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa BIDV Phú Tài và VDB Gia Lai. Theo thỏa thuận hợp tác, VDB Gia Lai cho Công ty TNHH Phát triển Hoài Hương vay 130 tỷ đồng để thực hiện dự án; BIDV tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng vay vốn với lãi suất hấp dẫn để mua nhà ở tại Dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Phát triển Hoài Hương làm chủ đầu tư.