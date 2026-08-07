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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PETROLIMEX GIA LAI:

Cam kết đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho phát triển kinh tế - xã hội

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PHẠM TIẾN SỸ

(GLO)- Ngoài nhiệm vụ chính là kinh doanh xăng dầu cùng các sản phẩm hóa dầu, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai còn thực hiện tốt nhiệm vụ dự trữ quốc gia về xăng dầu.

Tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững

Ở mỗi giai đoạn phát triển, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai (Petrolimex Gia Lai) luôn phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo. Điều này thể hiện ở việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải, nâng cấp kho bể đến mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ, nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, công ty đã đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, xem đây là giải pháp đột phá để khẳng định uy tín, thương hiệu.

Hiện Petrolimex Gia Lai đang sở hữu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với 2 kho chứa xăng dầu quy mô lớn, tổng sức chứa 55.000 m3. Trong đó, kho chứa Phú Hòa ở khu vực phía Đông tỉnh có sức chứa 49.600 m3, kho chứa Gia Lai ở khu vực phía Tây tỉnh có sức chứa 5.400 m3.

Hệ thống phân phối với 115 cửa hàng xăng dầu trực thuộc; 69 khách thương nhân nhận quyền sở hữu 80 cửa hàng xăng dầu và 131 khách bán buôn đã “phủ kín” từ thành thị đến khu vực nông thôn. Petrolimex Gia Lai cũng đã sớm ứng dụng hệ thống quản trị DN SAP-ERP và EGAS hiện đại, giúp chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều hành, tạo nền tảng phát triển trong thời kỳ cách mạng 4.0.

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Petrolimex Gia Lai hiện đại hóa các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, tạo được sự khác biệt so với các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành, thu hút sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: T.SỸ

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp do tác động của các xung đột địa chính trị, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, nhu cầu nhiên liệu, đặc biệt là nhiên liệu phục vụ các công trình trọng điểm quy mô lớn đang tăng nhanh, tạo áp lực đối với công tác bảo đảm nguồn cung, vai trò của Petrolimex Gia Lai càng rõ nét.

Đáng chú ý là công ty bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục, không để xảy ra gián đoạn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, phục vụ tốt cho các công trình trọng điểm và góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tổng lượng xăng dầu tiếp nhận, tạo nguồn trong 7 tháng năm 2026 là 339.505 m3, bằng 111% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55% kế hoạch năm; trong đó, cung ứng cho cả 2 khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh 257.787 m³, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng GRDP 8,21% của tỉnh, phản ánh nhu cầu nhiên liệu phục vụ sản xuất, vận tải, thi công hạ tầng và du lịch… đã được đáp ứng đầy đủ.

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Kho xăng dầu Quy Nhơn Petrolimex Gia Lai tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Dũng Nhân

Theo ông Phạm Ngọc Khuyến - Chủ tịch Petrolimex Gia Lai, ở những thời điểm, giai đoạn giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, nhất là từ cuối tháng 2.2026 do căng thẳng tại khu vực Trung Đông và nhu cầu tiêu thụ về xăng dầu tăng đột biến từ tháng 7.2026, áp lực về nguồn cung dồn về hệ thống Petrolimex gia tăng.

Trong bối cảnh đó, Petrolimex Gia Lai đã tăng cường tiếp nhận nguồn hàng từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn về kho Quy Nhơn, đảm bảo hệ thống kho của công ty trên địa bàn tỉnh luôn duy trì tồn kho dự trữ, lưu thông bình quân 5 - 6 ngày tiêu thụ. Riêng tháng 7.2026, sản lượng xăng dầu tiếp nhận tại kho xăng dầu Quy Nhơn khoảng 58.350 m³, bằng 117% đơn hàng đã đăng ký.

Cùng với việc đảm bảo nguồn xăng dầu, công ty duy trì hoạt động bán hàng liên tục tại toàn bộ 115 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, không hạn chế thời gian bán, không hạn chế định mức và không để xảy ra gián đoạn cung ứng. Việc chuyển đổi sang xăng E10 RON 95-III theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Tài chính cũng được hoàn tất từ ngày 1-5-2026, sớm hơn một tháng so với quy định bắt buộc toàn quốc (từ ngày 1-6-2026).

Ông Phạm Ngọc Khuyến khẳng định: Công ty sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các đơn vị thành viên thuộc Petrolimex ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Đắk Lắk; đồng thời đảm nhiệm tốt việc dự trữ quốc gia về xăng dầu. Petrolimex Gia Lai tiếp tục đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại, quản trị thông minh, an toàn và bền vững, góp phần cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng ngày càng phát triển bền vững.

Hệ thống cửa hàng cung ứng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn phía Đông Gia Lai:

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 02
Số 158 đường Đống Đa, phường Quy Nhơn
0979 733 349
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 04
Số 367 đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam
0905 127 272
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 05
Số 34A đường Trần Hưng Đạo,
phường Quy Nhơn
0905 473 317
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 07
Số 561 đường Võ Nguyên Giáp, phường An Nhơn Nam
0906 5555 28
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 08
QL 19, thôn Nam Tượng 2, xã An Nhơn Tây
0923 221 851
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 09
QL 19, thôn 1, xã Tây Sơn
0905 412 616
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 10
Số 173 đường Quang Trung, xã Tây Sơn
0905 967 968
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 11
QL 19, thôn Thượng Giang, xã Bình Khê
0905 310 279
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 12
ĐT 637, thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh
0975 345 569
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 14
Số 246 đường Trường Chinh, phường An Nhơn Đông
0913 434 946
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 15
QL 1A, thôn Hòa Dõng, xã Phù Cát
0935 902 316
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 16
QL 1A, thôn Hòa Hội, xã Hòa Hội
0914 102 313
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 17
Thôn Hưng Mỹ 1, xã Ngô Mây
039 689 0658
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 18
Thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi
0983 840 344
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 19
Thôn Đại Thuận, xã Phù Mỹ Nam
0977 190 759
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 20
Thôn Trà Quang, xã Phù Mỹ
0989 157 040
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 21
Thôn Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ
0935 519 369
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 22
Số 246 đường Nguyễn Huệ, xã Bình Dương
0968 020 607
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 23
Số 3052 đường Quang Trung, phường Bồng Sơn
0914 317 299
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 24
Thôn Mỹ Thành, xã Ân Hảo
0977 949 499
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 25
Số 411 đường Quang Trung, phường Tam Quan
0977 949 468
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 26
Số 1634 đường Quang Trung, phường Hoài Nhơn
0914 352 173
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 28
QL 1D, Khu vực 8, phường Quy Nhơn Bắc.
0946 743 759
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 29
Thôn Trung Sơn, xã Bình Khê
0987 650 389
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 30
QL 1A, phường Bồng Sơn
0913 429 553
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 31
Thôn Tân Thanh, xã Cát Tiến
0914 462 577
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 32
Thôn Trung Xuân, xã An Lương
0762 565 136
Quầy Xăng Dầu Mỹ Thọ
Thôn Tân Thành, xã Phù Mỹ Đông
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 33
ĐT 634, thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội
0982 402 467
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 34
Tỉnh lộ 636A, thôn Thanh Giang, phường An Nhơn Bắc
0935 972 468
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 35
300 đường Nguyễn Huệ, xã Vĩnh Thạnh
0392 382 023
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 36
130 Nguyễn Tất Thành, xã Hoài Ân
0988 618 606
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 37
Thôn Thuận Truyền, xã Bình Hiệp
0977 412 670
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 38
Thôn Mỹ An, xã Bình An
0389 849 948
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 39
QL 19, phường Quy Nhơn Đông
0914 115 126
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 40
Tỉnh lộ 632, thôn Chánh Thiện, xã An Lương
0988 156 124
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 41
Thôn Văn Trường Tây, xã Bình Dương
0935 395 679
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 42
QL 1A, thôn Hòa Dõng, xã Phù Cát
0905 553 882
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 44
183 đường Trường Chinh, phường An Nhơn Đông
0914 164 043
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 45
QL 19, thôn Nam Tượng, xã An Nhơn Tây
0935 235 689
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 46
Đường ĐT 633, thôn Chánh Danh, Xã Đề Gi
0977 201 025
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 47
02 đường Lê Duẩn, phường An Nhơn
0914 230 275
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 48
74 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn
0914 030 156
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 49
QL 19, thôn Phú An, xã Tây Sơn
0914 092 036
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 50
Thôn Ngọc Thạnh, phường An Nhơn Nam
0933 308 679
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 51
Thôn An Long 2, xã Canh Vinh
0987 258 111
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 53
QL 1A (tuyến tránh), xã Phù Mỹ
0905 509 927
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