Cam kết đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho phát triển kinh tế - xã hội

Tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững
Ở mỗi giai đoạn phát triển, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai (Petrolimex Gia Lai) luôn phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo. Điều này thể hiện ở việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải, nâng cấp kho bể đến mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ, nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, công ty đã đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, xem đây là giải pháp đột phá để khẳng định uy tín, thương hiệu.
Hiện Petrolimex Gia Lai đang sở hữu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với 2 kho chứa xăng dầu quy mô lớn, tổng sức chứa 55.000 m3. Trong đó, kho chứa Phú Hòa ở khu vực phía Đông tỉnh có sức chứa 49.600 m3, kho chứa Gia Lai ở khu vực phía Tây tỉnh có sức chứa 5.400 m3.
Hệ thống phân phối với 115 cửa hàng xăng dầu trực thuộc; 69 khách thương nhân nhận quyền sở hữu 80 cửa hàng xăng dầu và 131 khách bán buôn đã “phủ kín” từ thành thị đến khu vực nông thôn. Petrolimex Gia Lai cũng đã sớm ứng dụng hệ thống quản trị DN SAP-ERP và EGAS hiện đại, giúp chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều hành, tạo nền tảng phát triển trong thời kỳ cách mạng 4.0.
Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
Trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp do tác động của các xung đột địa chính trị, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, nhu cầu nhiên liệu, đặc biệt là nhiên liệu phục vụ các công trình trọng điểm quy mô lớn đang tăng nhanh, tạo áp lực đối với công tác bảo đảm nguồn cung, vai trò của Petrolimex Gia Lai càng rõ nét.
Đáng chú ý là công ty bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục, không để xảy ra gián đoạn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, phục vụ tốt cho các công trình trọng điểm và góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
Tổng lượng xăng dầu tiếp nhận, tạo nguồn trong 7 tháng năm 2026 là 339.505 m3, bằng 111% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55% kế hoạch năm; trong đó, cung ứng cho cả 2 khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh 257.787 m³, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng GRDP 8,21% của tỉnh, phản ánh nhu cầu nhiên liệu phục vụ sản xuất, vận tải, thi công hạ tầng và du lịch… đã được đáp ứng đầy đủ.
Theo ông Phạm Ngọc Khuyến - Chủ tịch Petrolimex Gia Lai, ở những thời điểm, giai đoạn giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, nhất là từ cuối tháng 2.2026 do căng thẳng tại khu vực Trung Đông và nhu cầu tiêu thụ về xăng dầu tăng đột biến từ tháng 7.2026, áp lực về nguồn cung dồn về hệ thống Petrolimex gia tăng.
Trong bối cảnh đó, Petrolimex Gia Lai đã tăng cường tiếp nhận nguồn hàng từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn về kho Quy Nhơn, đảm bảo hệ thống kho của công ty trên địa bàn tỉnh luôn duy trì tồn kho dự trữ, lưu thông bình quân 5 - 6 ngày tiêu thụ. Riêng tháng 7.2026, sản lượng xăng dầu tiếp nhận tại kho xăng dầu Quy Nhơn khoảng 58.350 m³, bằng 117% đơn hàng đã đăng ký.
Cùng với việc đảm bảo nguồn xăng dầu, công ty duy trì hoạt động bán hàng liên tục tại toàn bộ 115 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, không hạn chế thời gian bán, không hạn chế định mức và không để xảy ra gián đoạn cung ứng. Việc chuyển đổi sang xăng E10 RON 95-III theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Tài chính cũng được hoàn tất từ ngày 1-5-2026, sớm hơn một tháng so với quy định bắt buộc toàn quốc (từ ngày 1-6-2026).
Ông Phạm Ngọc Khuyến khẳng định: Công ty sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các đơn vị thành viên thuộc Petrolimex ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Đắk Lắk; đồng thời đảm nhiệm tốt việc dự trữ quốc gia về xăng dầu. Petrolimex Gia Lai tiếp tục đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại, quản trị thông minh, an toàn và bền vững, góp phần cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng ngày càng phát triển bền vững.
Hệ thống cửa hàng cung ứng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn phía Đông Gia Lai:
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 02
|Số 158 đường Đống Đa, phường Quy Nhơn
|0979 733 349
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 04
|Số 367 đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam
|0905 127 272
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 05
|Số 34A đường Trần Hưng Đạo,
phường Quy Nhơn
|0905 473 317
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 07
|Số 561 đường Võ Nguyên Giáp, phường An Nhơn Nam
|0906 5555 28
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 08
|QL 19, thôn Nam Tượng 2, xã An Nhơn Tây
|0923 221 851
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 09
|QL 19, thôn 1, xã Tây Sơn
|0905 412 616
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 10
|Số 173 đường Quang Trung, xã Tây Sơn
|0905 967 968
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 11
|QL 19, thôn Thượng Giang, xã Bình Khê
|0905 310 279
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 12
|ĐT 637, thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh
|0975 345 569
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 14
|Số 246 đường Trường Chinh, phường An Nhơn Đông
|0913 434 946
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 15
|QL 1A, thôn Hòa Dõng, xã Phù Cát
|0935 902 316
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 16
|QL 1A, thôn Hòa Hội, xã Hòa Hội
|0914 102 313
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 17
|Thôn Hưng Mỹ 1, xã Ngô Mây
|039 689 0658
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 18
|Thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi
|0983 840 344
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 19
|Thôn Đại Thuận, xã Phù Mỹ Nam
|0977 190 759
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 20
|Thôn Trà Quang, xã Phù Mỹ
|0989 157 040
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 21
|Thôn Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ
|0935 519 369
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 22
|Số 246 đường Nguyễn Huệ, xã Bình Dương
|0968 020 607
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 23
|Số 3052 đường Quang Trung, phường Bồng Sơn
|0914 317 299
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 24
|Thôn Mỹ Thành, xã Ân Hảo
|0977 949 499
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 25
|Số 411 đường Quang Trung, phường Tam Quan
|0977 949 468
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 26
|Số 1634 đường Quang Trung, phường Hoài Nhơn
|0914 352 173
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 28
|QL 1D, Khu vực 8, phường Quy Nhơn Bắc.
|0946 743 759
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 29
|Thôn Trung Sơn, xã Bình Khê
|0987 650 389
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 30
|QL 1A, phường Bồng Sơn
|0913 429 553
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 31
|Thôn Tân Thanh, xã Cát Tiến
|0914 462 577
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 32
|Thôn Trung Xuân, xã An Lương
|0762 565 136
|Quầy Xăng Dầu Mỹ Thọ
|Thôn Tân Thành, xã Phù Mỹ Đông
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 33
|ĐT 634, thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội
|0982 402 467
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 34
|Tỉnh lộ 636A, thôn Thanh Giang, phường An Nhơn Bắc
|0935 972 468
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 35
|300 đường Nguyễn Huệ, xã Vĩnh Thạnh
|0392 382 023
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 36
|130 Nguyễn Tất Thành, xã Hoài Ân
|0988 618 606
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 37
|Thôn Thuận Truyền, xã Bình Hiệp
|0977 412 670
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 38
|Thôn Mỹ An, xã Bình An
|0389 849 948
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 39
|QL 19, phường Quy Nhơn Đông
|0914 115 126
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 40
|Tỉnh lộ 632, thôn Chánh Thiện, xã An Lương
|0988 156 124
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 41
|Thôn Văn Trường Tây, xã Bình Dương
|0935 395 679
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 42
|QL 1A, thôn Hòa Dõng, xã Phù Cát
|0905 553 882
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 44
|183 đường Trường Chinh, phường An Nhơn Đông
|0914 164 043
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 45
|QL 19, thôn Nam Tượng, xã An Nhơn Tây
|0935 235 689
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 46
|Đường ĐT 633, thôn Chánh Danh, Xã Đề Gi
|0977 201 025
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 47
|02 đường Lê Duẩn, phường An Nhơn
|0914 230 275
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 48
|74 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn
|0914 030 156
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 49
|QL 19, thôn Phú An, xã Tây Sơn
|0914 092 036
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 50
|Thôn Ngọc Thạnh, phường An Nhơn Nam
|0933 308 679
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 51
|Thôn An Long 2, xã Canh Vinh
|0987 258 111
|PETROLIMEX - CỬA HÀNG 53
|QL 1A (tuyến tránh), xã Phù Mỹ
|0905 509 927