Cam kết đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Ngoài nhiệm vụ chính là kinh doanh xăng dầu cùng các sản phẩm hóa dầu, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai còn thực hiện tốt nhiệm vụ dự trữ quốc gia về xăng dầu.

Tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững

Ở mỗi giai đoạn phát triển, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai (Petrolimex Gia Lai) luôn phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo. Điều này thể hiện ở việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải, nâng cấp kho bể đến mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ, nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, công ty đã đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, xem đây là giải pháp đột phá để khẳng định uy tín, thương hiệu.

Hiện Petrolimex Gia Lai đang sở hữu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với 2 kho chứa xăng dầu quy mô lớn, tổng sức chứa 55.000 m3. Trong đó, kho chứa Phú Hòa ở khu vực phía Đông tỉnh có sức chứa 49.600 m3, kho chứa Gia Lai ở khu vực phía Tây tỉnh có sức chứa 5.400 m3.

Hệ thống phân phối với 115 cửa hàng xăng dầu trực thuộc; 69 khách thương nhân nhận quyền sở hữu 80 cửa hàng xăng dầu và 131 khách bán buôn đã “phủ kín” từ thành thị đến khu vực nông thôn. Petrolimex Gia Lai cũng đã sớm ứng dụng hệ thống quản trị DN SAP-ERP và EGAS hiện đại, giúp chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều hành, tạo nền tảng phát triển trong thời kỳ cách mạng 4.0.

Petrolimex Gia Lai hiện đại hóa các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, tạo được sự khác biệt so với các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành, thu hút sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: T.SỸ

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp do tác động của các xung đột địa chính trị, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, nhu cầu nhiên liệu, đặc biệt là nhiên liệu phục vụ các công trình trọng điểm quy mô lớn đang tăng nhanh, tạo áp lực đối với công tác bảo đảm nguồn cung, vai trò của Petrolimex Gia Lai càng rõ nét.

Đáng chú ý là công ty bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục, không để xảy ra gián đoạn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, phục vụ tốt cho các công trình trọng điểm và góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tổng lượng xăng dầu tiếp nhận, tạo nguồn trong 7 tháng năm 2026 là 339.505 m3, bằng 111% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55% kế hoạch năm; trong đó, cung ứng cho cả 2 khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh 257.787 m³, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng GRDP 8,21% của tỉnh, phản ánh nhu cầu nhiên liệu phục vụ sản xuất, vận tải, thi công hạ tầng và du lịch… đã được đáp ứng đầy đủ.

Kho xăng dầu Quy Nhơn Petrolimex Gia Lai tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Dũng Nhân

Theo ông Phạm Ngọc Khuyến - Chủ tịch Petrolimex Gia Lai, ở những thời điểm, giai đoạn giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, nhất là từ cuối tháng 2.2026 do căng thẳng tại khu vực Trung Đông và nhu cầu tiêu thụ về xăng dầu tăng đột biến từ tháng 7.2026, áp lực về nguồn cung dồn về hệ thống Petrolimex gia tăng.

Trong bối cảnh đó, Petrolimex Gia Lai đã tăng cường tiếp nhận nguồn hàng từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn về kho Quy Nhơn, đảm bảo hệ thống kho của công ty trên địa bàn tỉnh luôn duy trì tồn kho dự trữ, lưu thông bình quân 5 - 6 ngày tiêu thụ. Riêng tháng 7.2026, sản lượng xăng dầu tiếp nhận tại kho xăng dầu Quy Nhơn khoảng 58.350 m³, bằng 117% đơn hàng đã đăng ký.

Cùng với việc đảm bảo nguồn xăng dầu, công ty duy trì hoạt động bán hàng liên tục tại toàn bộ 115 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, không hạn chế thời gian bán, không hạn chế định mức và không để xảy ra gián đoạn cung ứng. Việc chuyển đổi sang xăng E10 RON 95-III theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Tài chính cũng được hoàn tất từ ngày 1-5-2026, sớm hơn một tháng so với quy định bắt buộc toàn quốc (từ ngày 1-6-2026).

Ông Phạm Ngọc Khuyến khẳng định: Công ty sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các đơn vị thành viên thuộc Petrolimex ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Đắk Lắk; đồng thời đảm nhiệm tốt việc dự trữ quốc gia về xăng dầu. Petrolimex Gia Lai tiếp tục đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại, quản trị thông minh, an toàn và bền vững, góp phần cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng ngày càng phát triển bền vững.

Hệ thống cửa hàng cung ứng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn phía Đông Gia Lai: