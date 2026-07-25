Những giấy tờ nào không phải nộp lại khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng?

(GLO)- Từ ngày 23-7-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 296/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có nhiều điểm mới nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và giảm giấy tờ khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Một trong những điểm đáng chú ý là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ chủ động khai thác thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Vì vậy, cá nhân, tổ chức không phải nộp lại bản sao các giấy tờ đã có dữ liệu trên các hệ thống này.

Theo quy định mới, các loại giấy tờ không phải nộp lại gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Giấy phép thành lập và hoạt động; Văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Các giấy tờ khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã có dữ liệu theo quy định.

Tuy nhiên, nếu cơ quan đăng ký kinh doanh không khai thác được dữ liệu hoặc thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác, cá nhân, tổ chức vẫn phải bổ sung bản sao các giấy tờ cần thiết theo quy định để hoàn tất thủ tục.

Nghị định cũng sửa đổi quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Theo đó, người nộp hồ sơ đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi kê khai thông tin, tải hồ sơ điện tử, thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và hoàn thành xác thực điện tử, hệ thống sẽ cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử.

Theo Chính phủ, những thay đổi này nhằm giảm thành phần hồ sơ, hạn chế việc người dân và doanh nghiệp phải nộp lại các giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.