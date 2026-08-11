Đường dây 220 KV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

(GLO)- Sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Dự án đường dây 220 kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 đang được các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 804 tỷ đồng, đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Tuyến đường dây dài gần 120 km, kết nối từ Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 đến Trạm biến áp 220 kV Krông Buk.

Dự án có diện tích chiếm đất vĩnh viễn làm móng cột hơn 6,17 ha, trong đó tỉnh Gia Lai khoảng 2,74 ha; diện tích bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến khoảng 238,5 ha, riêng Gia Lai khoảng 121,76 ha.

Dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 đi qua 7 xã của tỉnh Gia Lai. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 70%. Ảnh: Mạnh Hà

Gỡ vướng từ cơ sở

Tại Gia Lai, tuyến đường dây đi qua 7 xã: Gào, Ia Tôr, Bờ Ngoong, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Pưh và Ia Le, với chiều dài 64,15 km, gồm 127 vị trí móng trụ.Tính đến ngày 30-7, phần móng trụ đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng thi công 110/127 vị trí. Đối với hành lang tuyến, đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường 86/127 khoảng cột; chi trả tiền và bàn giao mặt bằng thi công 26 khoảng cột.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa bàn chưa đồng đều. Một số nơi còn vướng ở việc ban hành giá đất cụ thể, xác minh nguồn gốc đất để lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phần móng trụ và hành lang tuyến. Việc chính quyền bám sát từng trường hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở sẽ góp phần rút ngắn thời gian, tạo minh bạch và đồng thuận trong nhân dân.

Tại xã Ia Tôr, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được tập trung thực hiện. Theo ông Đinh Tiến Tôn - Trưởng Phòng Kinh tế xã Ia Tôr, địa phương đã chi trả xong và bàn giao 20/20 vị trí móng trụ cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, đạt 100%.

Đối với hành lang tuyến, có 84 hộ bị ảnh hưởng. Xã đã phê duyệt đợt 1 cho 64 hộ, trong đó chi trả 40 hộ; 24 hộ còn lại chưa nhận tiền, gồm 18 hộ đi làm ăn xa, 3 hộ chưa đồng thuận và 3 hộ đang xác minh nguồn gốc đất. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ xã đang trình phê duyệt đợt 2 cho 20 hộ còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8-2026.

Theo ông Tôn, để đẩy nhanh tiến độ, xã tập trung rà soát nguồn gốc đất, xác định đúng đối tượng, công khai phương án bồi thường, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân. Qua đó, người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án.

Cán bộ xã Ia Tôr tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và ý nghĩa của việc triển khai Dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2. Ảnh: Vũ Thảo

Là hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, ông Võ Văn Long (thôn Phú Mỹ, xã Ia Tôr) có hơn 4.000 m² đất bị ảnh hưởng bởi móng trụ và hành lang tuyến, chủ yếu trồng cà phê và cây ăn trái. Sau khi thống nhất phương án bồi thường, gia đình ông đã nhận hơn 400 triệu đồng. “Tôi hiểu việc đầu tư hạ tầng truyền tải điện là cần thiết cho quá trình phát triển, vì vậy khi triển khai dự án, gia đình tôi hoan nghênh và đồng thuận”, ông Long nói.

Tuy nhiên, ông Long cho rằng cần tính đến quyền lợi của người dân không chỉ ở thời điểm bồi thường mà trong suốt quá trình công trình vận hành. Một số loại cây hiện chưa ảnh hưởng đến đường dây, nhưng khi phát triển có thể vi phạm khoảng cách an toàn. Nếu không có phương án xử lý phù hợp, quyền lợi của người dân sẽ bị ảnh hưởng.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án

Việc sớm hoàn tất mặt bằng được xem là điều kiện then chốt để công trình truyền tải điện quan trọng này về đích theo kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực giải tỏa công suất và bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực

Tây Nguyên.

Theo ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, sau khi ban hành giá đất cụ thể, địa phương đã đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường đối với 96 hộ dân bị ảnh hưởng tại các vị trí móng và hành lang tuyến. Việc chi trả tiền bồi thường dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 8 này.

Ông Phan Tự Đức - cán bộ phụ trách dự án thuộc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp với các địa phương có đường dây đi qua để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, tiến độ đạt khoảng 70%; phấn đấu hoàn thành công tác này trong tháng 8-2026 để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Tại Văn bản số 650/TB-UBND ngày 5-8-2026 về đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công Dự án đường dây 220 kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ; thông báo kế hoạch thi công để địa phương, người dân biết; phối hợp xây dựng phương án bảo vệ thi công, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án đường dây 220 kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 là công trình trọng điểm, cấp bách. Khi hoàn thành, đóng điện trong quý IV/2026 theo kế hoạch, dự án sẽ bổ sung năng lực truyền tải cho khu vực, góp phần giải tỏa công suất các nguồn điện, tăng độ an toàn, ổn định của hệ thống điện.