Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Lãi suất tiết kiệm tháng 8: Ngân hàng nào đang trả cao nhất?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo Znews, VnEconomy, Vietnamnet)

(GLO)- Đầu tháng 8-2026, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng nhìn chung ổn định nhưng chênh lệch khá lớn giữa các kỳ hạn. Với tiền gửi thông thường, mức cao nhất đang áp sát 8%/năm; một số gói đặc biệt có thể lên tới 9-10%/năm nhưng kèm điều kiện rất cao.

Khảo sát thị trường những ngày đầu tháng 8-2026 cho thấy, cuộc đua huy động vốn vẫn tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tùy hình thức gửi tại quầy hay trực tuyến, cùng một ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất khác nhau.

Tiền gửi thông thường: ACB thuộc nhóm cao nhất

Theo dữ liệu cập nhật ngày 7-8, với tiền gửi trực tuyến, ACB đang nổi bật ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng được niêm yết 7,6%/năm, 9 tháng 7,7%/năm và 12 tháng lên tới 7,8%/năm.

lai-suat-tiet-kiem-thang-8-ngan-hang-nao-dang-tra-cao-nhat.png
Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng trong đầu tháng 8-2026 có sự chênh lệch tùy kỳ hạn và hình thức gửi. Ảnh minh họa: AI

Ở kỳ hạn 6 tháng, nhóm có mức lãi suất cao còn gồm LPBank khoảng 7,1%/năm, Bac A Bank 7,05%/năm, MBV và VCBNeo cùng khoảng 7%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, sau ACB là LPBank 7,3%/năm, Saigonbank 7,2%/năm, Bac A Bank 7,1%/năm; MBV, PGBank, VCBNeo và VIB khoảng 7%/năm.

Riêng khảo sát tiền gửi tại quầy của 30 ngân hàng tính đến ngày 7-8 cho kết quả khác. Theo đó, kỳ hạn 6 tháng cao nhất là Bac A Bank với 7,05%/năm; kỳ hạn 12 tháng HDBank dẫn đầu ở 7,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng MBBank cao nhất với 7%/năm. Điều này cho thấy cần phân biệt rõ giữa gửi online và gửi tại quầy khi so sánh.

Lãi suất 9-10%/năm kèm điều kiện rất cao

Trên thị trường vẫn xuất hiện những mức lãi suất vượt xa biểu thông thường. PVcomBank áp dụng mức tới 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng nhưng khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. MSB có mức 9%/năm ở kỳ hạn 13 tháng với một số nhóm khách hàng và yêu cầu số tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Ngoài tiền gửi tiết kiệm, một số ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn. VPBank có sản phẩm lên tới 9%/năm đối với một số kỳ hạn, trong khi Vietcombank phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với mức 7,5-7,9%/năm tùy kỳ hạn. Đây là sản phẩm khác với sổ tiết kiệm thông thường nên người gửi cần đọc kỹ điều kiện trước khi lựa chọn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thuế cơ sở 1 quản lý, thu thuế hiệu quả

Thuế cơ sở 1 quản lý, thu thuế hiệu quả

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Nhờ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, thu thuế, chống thất thu thuế, đến cuối tháng 7, Thuế cơ sở 1 đã thu ngân sách được hơn 1.533 tỷ đồng, đạt 86,4% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận thu nhập từ nhiều nơi, trường hợp nào có thể bị truy thu thuế?

Nhận thu nhập từ nhiều nơi, trường hợp nào có thể bị truy thu thuế?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Nhiều người lao động hiện có đồng thời thu nhập từ lương, tiền công tại doanh nghiệp, làm việc bán thời gian, cộng tác viên hoặc nhận thù lao từ nhiều đơn vị khác nhau. Điều này làm dấy lên băn khoăn về việc liệu có bị truy thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi phát sinh nhiều nguồn thu?

Các cựu chiến binh phường Quy Nhơn Nam tham gia hoạt động trồng cây xanh tại khu vực Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn. Ảnh: Tiến Sỹ

Tổ chức chương trình “Hành trình gieo bóng mát - Vun gốc lành, đón đô thị xanh"

Kinh tế

(GLO)- Chiều 1-8-2026, tại dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia tổ chức chương trình “Hành trình gieo bóng mát- Vun gốc lành, đón đô thị xanh" khởi đầu cho chuỗi hoạt động vì cộng đồng và môi trường của doanh nghiệp.

Giữ vững an ninh trật tự để thu hút đầu tư phát triển kinh tế tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai).

Giữ vững an ninh để hút đầu tư vào Ia Le

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với quỹ đất rộng, nguồn lao động dồi dào và môi trường đầu tư thuận lợi, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang thu hút nhiều dự án năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời chú trọng giữ vững an ninh trật tự để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững.

Những giấy tờ nào không phải nộp lại khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng?

Những giấy tờ nào không phải nộp lại khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 23-7-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 296/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có nhiều điểm mới nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và giảm giấy tờ khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, chủ hộ kinh doanh có doanh thu kê khai dưới 1 tỷ đồng/năm không còn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chính mình. Hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nêu rõ cách xử lý đối với những trường hợp đã tham gia BHXH bắt buộc trước đó.

null