Lãi suất tiết kiệm tháng 8: Ngân hàng nào đang trả cao nhất?

(GLO)- Đầu tháng 8-2026, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng nhìn chung ổn định nhưng chênh lệch khá lớn giữa các kỳ hạn. Với tiền gửi thông thường, mức cao nhất đang áp sát 8%/năm; một số gói đặc biệt có thể lên tới 9-10%/năm nhưng kèm điều kiện rất cao.

Khảo sát thị trường những ngày đầu tháng 8-2026 cho thấy, cuộc đua huy động vốn vẫn tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tùy hình thức gửi tại quầy hay trực tuyến, cùng một ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất khác nhau.

Tiền gửi thông thường: ACB thuộc nhóm cao nhất

Theo dữ liệu cập nhật ngày 7-8, với tiền gửi trực tuyến, ACB đang nổi bật ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng được niêm yết 7,6%/năm, 9 tháng 7,7%/năm và 12 tháng lên tới 7,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng trong đầu tháng 8-2026 có sự chênh lệch tùy kỳ hạn và hình thức gửi. Ảnh minh họa: AI

Ở kỳ hạn 6 tháng, nhóm có mức lãi suất cao còn gồm LPBank khoảng 7,1%/năm, Bac A Bank 7,05%/năm, MBV và VCBNeo cùng khoảng 7%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, sau ACB là LPBank 7,3%/năm, Saigonbank 7,2%/năm, Bac A Bank 7,1%/năm; MBV, PGBank, VCBNeo và VIB khoảng 7%/năm.

Riêng khảo sát tiền gửi tại quầy của 30 ngân hàng tính đến ngày 7-8 cho kết quả khác. Theo đó, kỳ hạn 6 tháng cao nhất là Bac A Bank với 7,05%/năm; kỳ hạn 12 tháng HDBank dẫn đầu ở 7,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng MBBank cao nhất với 7%/năm. Điều này cho thấy cần phân biệt rõ giữa gửi online và gửi tại quầy khi so sánh.

Lãi suất 9-10%/năm kèm điều kiện rất cao

Trên thị trường vẫn xuất hiện những mức lãi suất vượt xa biểu thông thường. PVcomBank áp dụng mức tới 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng nhưng khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. MSB có mức 9%/năm ở kỳ hạn 13 tháng với một số nhóm khách hàng và yêu cầu số tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Ngoài tiền gửi tiết kiệm, một số ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn. VPBank có sản phẩm lên tới 9%/năm đối với một số kỳ hạn, trong khi Vietcombank phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với mức 7,5-7,9%/năm tùy kỳ hạn. Đây là sản phẩm khác với sổ tiết kiệm thông thường nên người gửi cần đọc kỹ điều kiện trước khi lựa chọn.