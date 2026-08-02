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Quy định mới từ 1-8: Ngân hàng quốc doanh có thêm dư địa cho vay

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NHÃ UYÊN (theo Vietnamnet, VHO, Thời báo Ngân hàng)

(GLO)- Từ ngày 1-8, quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) chính thức có hiệu lực. Thay đổi này giúp nhóm ngân hàng quốc doanh có thêm dư địa mở rộng tín dụng, song vẫn phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn hoạt động.

Theo Quyết định số 1743/QĐ-NHNN, trong giai đoạn từ ngày 1-8-2026 đến hết 31-7-2028, tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào tổng tiền gửi khi xác định LDR được nâng từ 20% lên 50%.

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Quy định mới từ ngày 1-8-2026 được kỳ vọng tạo thêm dư địa tín dụng cho các ngân hàng quốc doanh. Ảnh minh họa: ChatGPT

LDR là một trong những chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay của ngân hàng. Khi phần tiền gửi của Kho bạc Nhà nước được tính vào tổng tiền gửi tăng lên, quy mô nguồn vốn dùng để tính toán cũng tăng theo. Nhờ đó, tỷ lệ LDR của ngân hàng giảm xuống nếu các yếu tố khác giữ nguyên, tạo thêm khoảng trống để mở rộng tín dụng mà vẫn tuân thủ giới hạn an toàn theo quy định.

Việc điều chỉnh được đánh giá sẽ mang lại lợi ích rõ nét nhất cho nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Đây là các ngân hàng đang quản lý gần như toàn bộ lượng tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước trong hệ thống nên tác động từ quy định mới lớn hơn so với nhiều ngân hàng thương mại khác.

Theo phân tích của các công ty chứng khoán và chuyên gia tài chính, với quy mô tiền gửi của Kho bạc Nhà nước hiện nay, việc tăng tỷ lệ được tính vào tổng tiền gửi có thể giúp hệ thống ngân hàng có thêm hàng trăm nghìn tỷ đồng dư địa kỹ thuật để mở rộng tín dụng. Tuy nhiên, đây không phải là nguồn vốn mới được bổ sung mà là sự thay đổi trong phương pháp tính các chỉ tiêu an toàn, qua đó giảm áp lực về giới hạn LDR.

Dù có thêm dư địa cho vay, các ngân hàng vẫn phải bảo đảm những yêu cầu về quản trị rủi ro và khả năng thanh khoản. Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước có đặc điểm biến động theo tiến độ thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, kiểm soát chênh lệch kỳ hạn giữa huy động và cho vay; đồng thời, bảo đảm khả năng chi trả khi Kho bạc Nhà nước rút tiền.

Các chuyên gia cũng lưu ý, quy định mới không đồng nghĩa với việc ngân hàng sẽ nới lỏng điều kiện cấp tín dụng hoặc hạ chuẩn cho vay. Việc giải ngân vẫn phụ thuộc vào năng lực tài chính, phương án sử dụng vốn, khả năng trả nợ của khách hàng cũng như định hướng điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư đang gia tăng, việc điều chỉnh cách tính LDR sẽ góp phần tạo thêm dư địa cho các ngân hàng quốc doanh mở rộng tín dụng; qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn giữ vững các nguyên tắc bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.

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