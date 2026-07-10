Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam

(GLO)- Sáng 10-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam.

Đây là doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư dự án Trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn phường Thống Nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi Công ty TNHH MM Mega Market đã đến nghiên cứu và triển khai dự án tại địa phương. Về phía Gia Lai, tỉnh luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả doanh nghiệp khi đến đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Gia Lai hiện có quy mô kinh tế đứng thứ 18 và đóng góp quan trọng vào GDP của cả nước. Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng riêng mà không phải bất cứ địa phương nào cũng có được như: cà phê, sầu riêng, bơ, yến sào, cá ngừ đại dương… và được nhiều thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Đại diện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Đánh giá cao vai trò của Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam trong kết nối, tiêu thụ sản phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị, sau khi dự án hoàn thành, phía doanh nghiệp phối hợp cùng Sở Công thương tỉnh đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Gia Lai vào bày bán ở Trung tâm thương mại, siêu thị tại phường Thống Nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khởi công dự án vào tháng 10-2026.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Đại diện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong quá trình triển khai dự án Trung tâm thương mại, siêu thị tại phường Thống Nhất.

Theo phía doanh nghiệp, dự án này có mức đầu tư khoảng 300-400 tỷ đồng; tổng diện tích xây dựng khoảng 7.000 m2 trên diện tích 1,3 ha; hoạt động theo mô hình trung tâm thương mại và bán sỉ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam. Ảnh: Đức Hải

Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam cam kết sẽ tiến hành khởi công theo đúng kế hoạch và hoàn thành dự án vào ngày 2-9-2027 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Khi đi vào hoạt động, phía công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương tỉnh Gia Lai để đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương vào bán trong trung tâm và kết nối tới các thị trường tiềm năng của MM Mega Market như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Thái Lan.