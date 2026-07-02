Doanh nhân trẻ mở lối khởi nghiệp

(GLO)- Tại Gia Lai ngày càng xuất hiện nhiều doanh nhân trẻ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn lựa chọn con đường khởi nghiệp bằng những ý tưởng mới, mô hình kinh doanh sáng tạo và khát vọng tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Họ không chỉ phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho phong trào khởi nghiệp của thanh niên.

Khát vọng từ những người trẻ

Không xuất phát từ những lợi thế vượt trội về vốn hay kinh nghiệm, phần lớn doanh nhân trẻ đều bắt đầu từ những khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và tinh thần đổi mới sáng tạo, họ đã từng bước xây dựng thương hiệu riêng, khẳng định vị thế trên thị trường.

Các doanh nhân trẻ Gia Lai được vinh danh trong Top 100 và Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Tiêu biểu là anh Hoàng Đại Thạch - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Bông gòn Bình Định (xã Tuy Phước Tây). Khởi nghiệp từ năm 2024, anh đã nhanh chóng đưa DN trở thành đơn vị cung ứng nguyên liệu bông gòn uy tín cho ngành chăn ga gối nệm khu vực miền Trung - Tây Nguyên và được vinh danh trong Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2026.

Anh Thạch chia sẻ: “Khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Tuy nhiên, không ngừng sáng tạo và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì khó khăn sẽ trở thành cơ hội”. DN của anh hiện tạo việc làm cho 20 lao động tham gia BHXH và 65 lao động thời vụ, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Cũng từ tinh thần đổi mới, anh Vũ Thành Luân - Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hải Thành (phường Quy Nhơn Bắc) tạo dấu ấn bằng quá trình tái cơ cấu DN. Tiếp nhận điều hành công ty từ năm 2022, anh mạnh dạn đổi mới mô hình quản trị, chuyển đổi số hoạt động kinh doanh và xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Nhờ đó, quy mô nhân sự đến nay tăng từ 10 người lên hơn 80 người, số lao động tham gia BHXH tăng gần gấp 3 lần và nghĩa vụ nộp ngân sách tăng từ 15 triệu đồng lên 250 triệu đồng/năm.

Trong lĩnh vực sản xuất may mặc, anh Thái Anh Việt - Giám đốc Công ty TNHH May Vilitex (phường Ayun Pa), đi theo hướng xây dựng ngành may hiện đại. Từ những khó khăn về đơn hàng, nguồn nhân lực và vốn đầu tư, anh từng bước phát triển hệ thống xưởng sản xuất tại Ayun Pa và Krông Pa, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Tạo giá trị từ đổi mới sáng tạo

Điểm chung của nhiều doanh nhân trẻ thành công hiện nay là không ngừng đổi mới sáng tạo, tìm kiếm hướng đi khác biệt để nâng cao giá trị sản phẩm và thích ứng với thị trường.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất Bông gòn Bình Định. Ảnh: Hải Yến

Một trong những trường hợp tiêu biểu là chị Ngô Thảo Vương - Giám đốc sáng tạo Công ty CP Nếp Việt Heritage (phường Quy Nhơn). Từ công thức nước nếp lên men được lưu giữ qua 4 thế hệ trong gia đình, chị đã xây dựng thương hiệu NEP Since 1995 với định hướng kết hợp giữa giá trị truyền thống và khoa học hiện đại.

Bằng sự kiên trì đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm và mở rộng kênh phân phối, DN đạt doanh thu hơn 1,26 tỷ đồng trong năm 2025 và tiếp tục mở rộng thị trường.

Trong khi đó, từ ý tưởng phát triển cây dược liệu địa phương khi còn là sinh viên Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, chị Đặng Thị Cẩm Lai đã trở về quê hương Ân Hảo để thành lập Công ty TNHH Dulah. Hiện DN sở hữu 10.000 m² vùng nguyên liệu hoa hòe, liên kết gần 10 ha sản xuất với nông dân và xây dựng mạng lưới hơn 50 đại lý trên toàn quốc. Nhiều sản phẩm của DN đạt OCOP 3 sao, 4 sao và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Việc có 1 doanh nhân trong Top 10 và 7 doanh nhân được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của thế hệ doanh nhân trẻ Gia Lai”. Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vũ Hồng Quân

Trong lĩnh vực công nghiệp, anh Mai Văn Bảo - Phó Giám đốc Công ty TNHH Bảo Phát Glass (phường Quy Nhơn Đông) đang cùng tập thể lãnh đạo DN xây dựng thương hiệu sản xuất kính hiện đại tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Với anh, thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận mà còn bằng những giá trị mang lại cho người lao động và cộng đồng.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vũ Hồng Quân, những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều doanh nhân trẻ không chỉ thành công trong sản xuất, kinh doanh mà còn tiên phong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và tham gia tích cực các hoạt động vì cộng đồng.

Đặc biệt, việc có 7 doanh nhân được vinh danh trong Top 100 và 1 doanh nhân trong Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của thế hệ doanh nhân trẻ Gia Lai.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối nguồn lực, hỗ trợ đào tạo, xúc tiến thương mại và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp để tạo điều kiện cho các DN trẻ phát triển bền vững. Qua đó, xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ Gia Lai năng động, bản lĩnh, sẵn sàng hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới.