Từ hôm nay (10-8), kinh doanh xe hợp đồng thay đổi những gì?

(GLO)- Từ hôm nay (10-8), Nghị định số 218/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Trong đó, đáng chú ý là quy định về nhận khách, đón trả khách và niên hạn phương tiện.

Nghị định số 218/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ.

Nghị định số 218/2026/NĐ-CP siết chặt quy định về nhận khách, đón trả khách và niên hạn phương tiện. Ảnh minh họa: AI

Đối với vận tải hành khách theo hợp đồng, quy định mới nêu rõ đơn vị kinh doanh không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe; không được bán vé, thu tiền; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau.

So với quy định trước, Nghị định mới đã bỏ cụm từ “ngoài hợp đồng đã ký kết” đối với hành vi xác nhận đặt chỗ, bán vé, thu tiền. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý nhằm hạn chế tình trạng xe hợp đồng hoạt động như xe tuyến cố định.

Đơn vị kinh doanh cũng không được sử dụng xe để đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm cố định khác do đơn vị thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố.

Nghị định số 218/2026/NĐ-CP đồng thời bổ sung căn cứ thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh xe hợp đồng sử dụng ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ người lái xe), hoặc xe có số chỗ dưới 8 chỗ được thiết kế, cải tạo từ ô tô lớn hơn 8 chỗ, nếu vi phạm quy định về đón, trả khách tại các địa điểm cố định nêu trên.

Về niên hạn, ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 km có niên hạn không quá 15 năm; hành trình từ 300 km trở xuống không quá 20 năm. Riêng ô tô hợp đồng dưới 8 chỗ (không kể chỗ người lái xe) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn không quá 12 năm.

Một nội dung khác cần lưu ý là nghĩa vụ chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải, tuy nhiên, quy định này chưa áp dụng ngay từ ngày 10-8-2026. Theo Nghị định số 218/2026/NĐ-CP, từ ngày 1-1-2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu về nội dung hợp đồng vận tải hành khách với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) trước khi thực hiện chuyến đi.

Ngoài ra, Nghị định mới chuyển việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe sang Sở Xây dựng. Giấy chứng nhận tập huấn được cấp trước ngày 10-8-2026 vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi hết giá trị.