Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Chiều 20-7, tại phường Diên Hồng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị cũng tập trung chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: R'Piên

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng qua, cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai đã duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, góp phần tạo nền tảng để tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm.

Các lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản tiếp tục giữ vai trò trụ cột; công nghiệp - xây dựng là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao; thương mại - dịch vụ phục hồi tích cực nhờ sức mua tăng và hoạt động du lịch sôi động; lĩnh vực tài chính - tiền tệ duy trì ổn định, hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản được hưởng lợi từ giá cà phê tăng cao; các doanh nghiệp trong lĩnh vực cao su, mía đường, chanh dây, rau quả duy trì đà tăng trưởng so với năm 2025. Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng tiếp tục khởi sắc nhờ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai nhiều công trình trọng điểm.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tham gia góp ý 7 dự thảo luật, nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tỉnh; tích cực phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp tại các hội nghị đối thoại, xúc tiến đầu tư; tham gia nhiều diễn đàn, hội thảo về chuyển đổi xanh, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Hiệp hội cũng duy trì kết nối, cung cấp thông tin, chính sách đến khoảng 6.575 doanh nghiệp thông qua website, email, Zalo và các nền tảng truyền thông.

Trong công tác an sinh xã hội, Hiệp hội phối hợp với các doanh nghiệp tài trợ xây dựng, bàn giao 9 căn nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng/căn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như: chi phí sản xuất tăng (nhất là xăng dầu); thị trường xuất khẩu biến động do chiến tranh. Sức cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thấp; khả năng tiếp cận vốn của một số doanh nghiệp còn hạn chế...

Trong 6 tháng cuối năm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031; thực hiện công tác kết nghĩa với làng Mèo (xã Đăk Pling); phát triển hội viên, nhất là khu vực phía Đông tỉnh; hỗ trợ thành lập các hội doanh nghiệp cấp xã; tăng cường phổ biến chính sách pháp luật; thường xuyên nắm bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động đào tạo, khảo sát chuyên đề, truyền thông và tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, "tiếng nói của doanh nghiệp" đồng hành cùng chính quyền trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu thống nhất thông qua các nội dung trình tại hội nghị. Ảnh: R'Piên

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, góp ý dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới và công tác nhân sự.