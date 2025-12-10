Trung đoàn Thông tin 29 kết nghĩa với xã Ia Băng và Bàu Cạn

Theo báo cáo, năm 2025, Trung đoàn Thông tin 29 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung dân vận trên địa bàn đóng quân. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Ia Băng, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) và phường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh) trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025. Ảnh: T.D

Trung đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực: tặng 25 suất quà dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thăm 5 gia đình chính sách nhân ngày 27-7 ở xã Ia Băng; huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn, khơi thông kênh mương, dọn vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng và trường học tại xã Ia Băng. Đơn vị còn tặng 400 bộ quần áo, tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân, tặng 6 suất quà cho hộ khó khăn và hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà theo chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại Gia Lai.

Ngoài ra, Trung đoàn Thông tin 29 đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 120 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo, gần 118 triệu đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ 600 ngày công giúp 5 gia đình quân nhân làm Nhà Đồng đội. Đơn vị cũng triển khai lực lượng tham gia cứu trợ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Gia Lai.

Trung đoàn Thông tin 29 và 2 xã Ia Băng, Bàu Cạn đã ký quy chế phối hợp kết nghĩa. Ảnh: T.D

Dịp này, Trung đoàn Thông tin 29 và 2 xã Ia Băng, Bàu Cạn đã ký quy chế phối hợp kết nghĩa. Nội dung phối hợp kết nghĩa tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: phối hợp xây dựng hệ thống chính trị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham gia xây dựng nông thôn mới và chăm lo chính sách xã hội.

Theo quy chế, hai bên duy trì chế độ trao đổi thông tin định kỳ, phối hợp nắm tình hình địa bàn hằng tuần; tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kết nghĩa hằng năm. Trung đoàn Thông tin 29 và 2 địa phương cam kết hỗ trợ nhau trong tổ chức các hoạt động quân sự-quốc phòng, công tác dân vận, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.

Việc kết nghĩa với xã Ia Băng và xã Bàu Cạn là bước phát triển mới trong mối quan hệ đoàn kết quân-dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận của Trung đoàn Thông tin 29 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.