Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29 nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có 80 đại biểu đại diện cho hơn 350 đoàn viên của đơn vị.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trung đoàn Thông tin 29 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Lực lượng đoàn viên phát huy tốt vai trò xung kích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Các phong trào thi đua như “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Phát biểu tại đại hội, Thượng tá Nguyễn Thành Trung-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29 biểu dương những thành tích của tuổi trẻ đơn vị, đồng thời yêu cầu tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí. Trung tá Phùng Văn Thoán được chỉ định làm Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29, nhiệm kỳ 2025-2030.