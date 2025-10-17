Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29 nhiệm kỳ 2025-2030

Báo Gia Lai điện tử

(GLO)- Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có 80 đại biểu đại diện cho hơn 350 đoàn viên của đơn vị.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trung đoàn Thông tin 29 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Lực lượng đoàn viên phát huy tốt vai trò xung kích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Các phong trào thi đua như “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

0da0aa6fda7f57210e6e.jpg
Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Phát biểu tại đại hội, Thượng tá Nguyễn Thành Trung-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29 biểu dương những thành tích của tuổi trẻ đơn vị, đồng thời yêu cầu tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí. Trung tá Phùng Văn Thoán được chỉ định làm Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Thời sự - Bình luận

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Cán bộ Tỉnh đoàn quyên góp tại lễ phát động Chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Tỉnh đoàn Gia Lai phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, ngày 6-10, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

Chuyển động trẻ

(GLO)- Giữa không gian linh thiêng của Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, tiếng hát Quốc ca của học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc vang lên đầy tự tin và xúc động. Một tiết mục không chỉ giành giải thưởng, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

Trạm thông tin

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.