Tỉnh đoàn Gia Lai tặng 50 suất quà cho học sinh xã Vạn Đức

(GLO) - Sáng 13-12, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) tại xã Vạn Đức.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh Trường Tiểu học Ân Tín và Trường Tiểu học Tăng Doãn Văn.

Tặng quà cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; động viên, khích lệ để các em học sinh có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong học tập.

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều hoạt động khác nằm trong khuôn khổ Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.