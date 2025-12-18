Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Những tấm gương nhà giáo trẻ làm theo lời Bác

PHAN LÀI
(GLO)- Ngày 13-12 vừa qua, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức tuyên dương và trao danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2025 cho 23 giáo viên trên địa bàn tỉnh. Bằng nhiệt huyết và trách nhiệm, các thầy cô giáo trẻ luôn nỗ lực vượt khó, tận tâm, sáng tạo với sự nghiệp “trồng người”.

1. Gần 6 năm theo nghề giáo, cô Phan Diệu Hạnh (SN 1994) luôn tận tâm, sáng tạo trong từng bài giảng. Sau 4 năm theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Nha Trang, năm 2019, cô Hạnh trúng tuyển biên chế và về dạy tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS An Lão (xã An Lão).

Năm học 2021-2022, cô Hạnh chuyển về giảng dạy tại Trường THCS Cát Khánh (xã Cát Tiến) cho đến nay.

giao-vien-tre-2.jpg
Cô Phan Diệu Hạnh (thứ 2 từ phải sang) hướng dẫn học sinh Trường THCS Cát Khánh (xã Cát Tiến) cách học tiếng Anh hiệu quả. Ảnh: P.L

“Tôi luôn nỗ lực truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu, khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh; đồng thời chủ động tìm tòi, bổ sung tài liệu ngoài sách giáo khoa để mở rộng kiến thức, gắn bài giảng với thực tiễn cuộc sống” - cô Hạnh chia sẻ.

Tại Trường THCS Cát Khánh, cô Hạnh đã cùng đồng nghiệp tổ chức các hội thi Rung chuông vàng, Hùng biện tiếng Anh và thành lập CLB Tiếng Anh với 83 học sinh nhằm tạo môi trường để các em giao lưu, phát triển năng lực toàn diện.

Điểm nhấn trong quá trình giảng dạy của cô là việc cho ra đời sáng kiến “Biện pháp sáng tạo giúp học sinh lớp 7 phát triển kỹ năng nói trong tiết Communication”.

Từ thực tế nhiều học sinh còn e dè, thiếu tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh, cô Hạnh đã nghiên cứu và áp dụng linh hoạt các phương pháp như thảo luận nhóm, trò chơi ngôn ngữ, thuyết trình cá nhân và nhóm, hoạt động phỏng vấn gắn với tình huống thực tế, tổ chức các cuộc thi nói; đồng thời ứng dụng video có hỗ trợ AI để tăng tính trực quan, sinh động cho bài học.

Sau khi triển khai sáng kiến, không khí lớp học trở nên sôi nổi, giúp kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh được cải thiện rõ rệt. Cô Hạnh chia sẻ: “Tôi rất vui khi được Tỉnh đoàn trao danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2025. Đây là động lực để tôi tiếp tục trau dồi chuyên môn, có nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong thời gian tới”.

2. Tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung), cô Nguyễn Thị Mỹ Phương (SN 1991), Bí thư Đoàn trường, luôn nhận được sự kính trọng, yêu mến của học sinh.

Thấm nhuần lời Bác dạy “Người thầy giáo tốt là người thật sự yêu nghề, càng yêu nghề bao nhiêu thì càng yêu học trò bấy nhiêu” - cô Phương chọn cách làm theo Bác bằng những việc cụ thể, gần gũi.

giao-vien-tre-1.jpg
Cô Nguyễn Thị Mỹ Phương (thứ 2 từ trái sang) cùng học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung) phân loại áo quần để tặng người dân. Ảnh: P.L

Cô Phương cùng Ban Chấp hành Đoàn trường triển khai hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” gắn với các phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Hiến máu tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống…

“Mỗi phong trào, mỗi hoạt động của Đoàn trường đều hướng đến việc giúp các em biết yêu thương, sẻ chia, nâng cao tinh thần tự giác và trách nhiệm” - cô Phương bộc bạch.

Một trong những mô hình giàu tính nhân văn được Đoàn trường THPT Phạm Văn Đồng duy trì nhiều năm qua là “Tủ áo ấm tình thương” đặt bên cạnh cổng trường.

Với thông điệp “Ai cần đến lấy, ai có mang cho”, mô hình đã kết nối tấm lòng sẻ chia của giáo viên, học sinh và người dân, qua đó tặng nhiều quần áo, đồ dùng thiết yếu cho các hộ khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cô Phương cùng Ban Chấp hành Đoàn trường còn thành lập CLB Đàn t’rưng, mời nghệ nhân truyền dạy cho các thành viên CLB; tổ chức giao lưu, biểu diễn để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Năm học 2024-2025, dự án “Duy trì và phát triển CLB Đàn t’rưng trong Trường THPT Phạm Văn Đồng” đã đạt giải khuyến khích hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai”.

3. Thầy Nguyễn Duy Nam Anh (SN 1991) - Bí thư Đoàn Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ) cũng dành trọn tâm huyết tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Thầy trực tiếp tham gia, điều phối hiệu quả các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày Chủ nhật xanh”, chiến dịch “Hoa phượng đỏ”...

Đồng thời còn đi đầu trong khởi xướng các chương trình thiện nguyện hướng về vùng khó; tổ chức và duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trong nhà trường, góp phần bồi đắp lối sống đẹp cho học sinh.

giao-vien-tre-3.jpg
Thầy Nguyễn Duy Nam Anh - Bí thư Đoàn trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ) được Tỉnh đoàn tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2025. Ảnh: P.L

Đặc biệt, Đoàn trường chú trọng chăm lo học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số thông qua mô hình “Lan tỏa yêu thương” và “Cùng bạn đến trường” bằng các hình thức: đỡ đầu học sinh khó khăn; quyên góp quần áo, sách vở; thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết.

“Sự quan tâm của Đoàn trường và các bạn giúp em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống” - em Đinh Thị Nhi (lớp 12A1) bày tỏ.

Đoàn viên, học sinh nhà trường còn được khuyến khích tham gia các cuộc thi và đạt nhiều thành tích như: Giải ba Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai”; giải ba Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh; 2 giải khuyến khích tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do Bộ GD & ĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp tổ chức…

Thầy Anh cho biết: “Không chỉ là thành tích, tôi khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi nhằm rèn luyện sự tự tin, khẳng định bản lĩnh để trưởng thành hơn mỗi ngày”.

